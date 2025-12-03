Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Consulta, dia a dia, les activitats de Nadal que es faran a Girona

Hi ha concerts, quines, tions, circ, tallers, el lleuresport, la pista de gel, els pastorets i altres esdeveniments

Un taller de tions celebrat a Montlivi fa uns anys.

Un taller de tions celebrat a Montlivi fa uns anys. / MARC MARTI FONT

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

El Messies participatiu a la Catedral

Concert

Dilluns 8 de desembre, 18.30 h

Catedral de Girona

Taquilla inversa

Ho organitza: Associació Messies Participatiu. Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions. Preguem que en cas que no pugueu assistir al concert, cancel·leu la inscripció

Taller d'ornamentació de Nadal

Dimarts 9 de desembre, 16 h

Centre Cívic Pont Major

6 €

Ho organitza: Col·lectiu de dones la Cata.

Jocs per tothom, especial Nadal

Dimarts 9 de desembre, 17 h

Centre Cívic Santa Eugènia

Ho organitza : Centre Cívic Santa Eugènia

Encesa de llums de l'arbre de Nadal de Palau Sant Pau. Cantada de Nadales i Xocolatada

Dijous 11 de desembre, 19 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: C. C. Pla de Palau. Hi col·labora: Col·lectius i Associacions del barri de Palau, cursos i tallers del C.C. Palau, Corals Viarany i Musicandis i Associació de Comerciants Girona Sud.

Boles de Nadal en Memòria

Transformant el Dol Perinatal Invisible en Amor

Dissabte 13 de desembre, 10 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: Laura Beme Dol Perinatal Invisible i Dones Valentes del Gironès. Hi col·labora: Centre Cívic Pla de Palau

Els Xics del Xurrac

Jocs al carrer

Dissabte 13 de desembre, 10 h

Plaça de Miquel Santaló

Horari: de 10 a 13 h

Taller de Nadal

Arbre de patchwork

Dissabte 13 de desembre, 10 h

Centre Cívic Santa Eugènia

Ho organitza : Dona- li forma i Centre Cívic santa Eugènia

Quina de Nadal i berenada de la Gent Gran de Can Gibert

Dissabte 13 de desembre, 17 h

Espai Cívic Can Gibert

Soci 10 € o No soci 15 €

Ho organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Joan de Can Gibert

Marató de TV3

V Marató poètica

Dissabte 13 de desembre, 17.30 h

Centre Cívic Ter

3 €

Ho organitza: Bautista's Poesia. Hi col·labora: Centre Cívic Ter

XIII Fira de Nadal i de la Joguina de Segona Mà

Diumenge 14 de desembre, 10 h

Plaça Ciutat de Figueres

Ho organitza: AV Montilivi

Mitja Marató x La Marató 3Cat

Diumenge 14 de desembre, 10 h

Carrer Santa Clara

Donatiu voluntari

Ho organitza: Club Atletisme Girona. Hi col·laboren: Ajuntament de Girona i Bombers de Girona

Quina familiar de Nadal a Palau Sant Pau

Per a famílies amb mainada de 5 a 12 anys

Diumenge 14 de desembre, 11 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: AV Palau Sant Pau

Quina de Nadal a Palau Sant Pau

Diumenge 14 de desembre, 16.30 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: AV Palau Sant Pau

Quina de Nadal de l'escola Montjuïc

Diumenge 14 de desembre, 17 h

Centre Cívic Pont Major

Ho organitza: famílies i alumnes de 6è de l'escola Montjuïc

Els pastorets de Sant Narcís

Diumenge 14/12/25, 18 h

Dissabte 20/12/25, 18 h

Diumenge 21/12/25, 18 h

Centre Cívic Sant Narcís

7 €

Ho organitza: Ass. de Veïns del Barri de Sant Narcís

Tió gegant a Santa Eugènia i xocolatada

Dilluns 15 de desembre, 17.30 h

Centre Cívic Santa Eugènia

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia i les entitats i serveis del barri de Santa Eugènia

Tió Gegant amb xocolatada i tallers de nadal

Dimarts 16 de desembre, 16.30 h

Plaça de l'Om

Ho organitza: Construïm Ponts. Hi col·labora: Col·lectiu de Dones La Cata, Ass. De Gent Gran La Unió, Esqueix, Ómnium, Intress, Casal dels Infants, Projecte Ponts

Manualitats de Nadal

Centre de Taula

Dimarts 16 de desembre, 18.30 h

Local de l'Associació de Veïns de l'Eixample

5 €

Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample

Tió gegant a Can Gibert i xocolatada

Acte popular

Dimecres 17 de desembre, 17.30 h

Plaça de Pere Calders

Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia i les Entitats i Serveis de Can Gibert del Pla

Tió gegant Girona Est

Dijous 18 de desembre, 17 h

Centre Cívic Onyar

Taller i ballada enllaunada

Sarau - Qrambla - Girona

Dijous 18 de desembre, 19 h

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

Ho organitza: QRambla Hi col·labora: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Tertúlia flamenca de Nadal

Dijous 18 de desembre, 19 h

Centre Cívic Onyar

Ho organitza: La Gerundina Penya Flamenca de Girona

Afrontar les festes sense un ésser estimat

Divendres 19 de desembre, 10 h

Local de l'Associació de Veïns de l'Eixample

Organitza: AV Eixample.

Taller de decoració de galetes de Nadal

Divendres 19 de desembre, 16.30 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau

Cuina de Nadal: fem torrons i aperitius

a càrrec de Montse Busquets

Divendres 19 de desembre, 17 h

Espai Cívic Mercadal

Ho organitza: Associació de veïns i veïnes del Mercadal Hi col·labora: Espai Cívic Mercadal

Quina Jove de Pont Major

Divendres 19 de desembre, 19 h

Centre Cívic Pont Major

Ho organitza: Punt de Trobada Jove Pont Major. Hi col·labora: Centre Cívic Pont Major i Intress

Concert amb la coral Gironsax

Concert

Divendres 19 de desembre, 19 h

Plaça de la Independència

VI Quina eròtica a Can Gibert del Pla

Divendres 19 de desembre, 20 h

Espai Cívic Can Gibert

10 €

Ho organitza: A.V. de Can Gibert de Can Gibert i Espai Cívic Can Gibert. Ho dinamitza : Amparo Parra

Cuina en Família: Fem Torrons

PM25010 - De 10.30 a 11.30

Dissabte 20 de desembre, 10.30 h

Centre Cívic Pont Major

10 €

Ho organtiza: Col·lectiu de dones la Cata

Esmorzar benèfic de Nadal amb espectacle de màgia

Dissabte 20 de desembre, 10.30 h

Restaurant Dúplex de Girona

2 € d'aportació

Ho organitza: l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. Confirmar assistència: abans del 12 de desembre secretaria@familiaisalutmental.cat o al 972 200 463

Passaport Edunauta

Matins Lúdics al Local Social de La Torrassa

Esfera Lúdica

Dissabte 20 de desembre, 11 h

Local social la Torrassa

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i Ludus Mundi Hi col·labora: Associació de veïns i veïnes de la Pujada de la Torrassa

Espectacle de màgia amb Pere Rafart

Dissabte 20 de desembre, 12 h

Plaça de Salvador Espriu

Quina Nocturna amb molta marxa

Dissabte 20/12/25, 18 h

Dissabte 27/12/25, 18 h

Pavelló Municipal de Santa Eugènia-Montfalgars

Ho organitza : Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert / Ateneu Eugenienc

Poema de Nadal

de Josep Maria de Sagarra

Dissabte 20 de desembre, 18 h

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: Associació Coral Pla de Girona. Hi col·labora: Centre Cívic Pla de Palau

Ballada celta i xocolatada

Dissabte 20 de desembre, 18 h

Centre Cívic Ter

3,5 €

Ho organitza: Associació Escola Mediterrània de dansa irlandesa i anglès.. Hi col.labora: Centre Cívic Ter

Cantada de nadales a Pont Major

Dissabte 20 de desembre, 20 h

Centre Cívic Pont Major

Ho organitza: Associació de Veïns de Pont Major. Hi col·labora: Centre Cívic Pont Major

Concert de Nadal. Heaven on Earth Gospel Choir

Dissabte 20 de desembre, 20 h

Centre Cultural La Mercè

Ho organitza: Heaven on Earth Gospel Choir

Passaport Edunauta

Vespres Lúdics al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal

Esfera Lúdica

Dissabte 20 de desembre, 20 h [+]

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i Ludus Mundi

Quina de Nadal de la Gegantona de Pont Major

Diumenge 21 de desembre, 17 h

Centre Cívic Pont Major

Ho organitza: La Colla de la Gegantona del Pont. Hi col·labora: Associació de Veïns de Pont Major

Gran Quina Popular de Nadal al barri de Santa Eugènia

Diumenge 21/12/25, 18 h

Dijous 25/12/25, 18 h

Divendres 26/12/25, 18 h

Diumenge 28/12/25, 18 h

Dijous 01/01/26, 18 h

Pavelló Municipal de Santa Eugènia-Montfalgars

Ho organitza: Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert / Ateneu Eugenienc. Horari: de 18 a 24 h

Code Club

Per nens i nenes de 9 a 13 anys

Dilluns 22 de desembre, 9 h

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell i Code Club. Hi col·labora: Fons NEXT Generation de la UE

Experimentem la realitat virtual

Posa't les ulleres

Dilluns 22/12/25, de 10 a 12.45 h, cada 15 minuts

Centre Cívic Pla de Palau

Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau

Jocs de taula nadalencs

Dilluns 22/12/25, 16 h

Dimarts 23/12/25, 16 h

Centre Cívic Onyar

Ho organitza: Tres Punts

Fem cagar el Tió

Dilluns 22 de desembre, 16.30 h

Espai Cívic Mercadal

Ho organitza: Associació de veïns i veïnes del Mercadal Hi col·labora: Espai Cívic Mercadal

Taller de Tions i cantada de Nadal

Dilluns 22 de desembre, 17 h

Plaça de Santa Eugènia

Ho organitza : Associació de veïns i veïnes de Santa Eugènia

Creixem Junts

Contes que sonen a l'hivern

Contes amb música a càrrec de Bikentios Chávez i Glòria Matas

Dilluns 22 de desembre, 17 h

Centre Cívic Barri Vell - Mercadal

Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal Hi col·labora: CAP Sta.Clara i Fundació Ramón Noguera

Caga tió a Palau-sacosta

Dilluns 22 de desembre, 17 h

Local Social de Palau-sacosta

Ho organitza: AV Palau-sacosta

Festa de Nadal de La Gerundina

Dilluns 22 de desembre, 18 h

Espai Cívic Can Gibert

Ho organitza: La Gerundina Penya Flamenca

Passaport Edunauta

Zum

Concert

Amb La Tresca i la Verdesca

Dimarts 23 de desembre, 11 h

La Marfà

Creació: La Tresca i la Verdesca; lletra i música: La Tresca i la Verdesca; Claudi Llobet: veu, guitarres, charango, espasí i shruti box; Toni López: veu, guitarres, guitarró, melòdica i percussió; Jordi López: veu, guitarres, percussió, flauta i harmònica; vestuari: Nídia Tusal

Quina infantil

Dimarts 23 de desembre, 17 h

Centre Cívic Sant Narcís

Ho organitza: Ass. de Veïns del barri de Sant Narcís.. Hi col·labora: Esplai de Sant Narcís i Patuleia..

Black Music Choir

Concert

Dimarts 23 de desembre, 18 h

Rambla de la Llibertat

Missa del Gall

Dimecres 24 de desembre, 23.59 h

Plaça de l'Assumpció

Ho organitza: Parròquia de Sant Narcís. Hi col·labora: Associació de Veïns de Sant Narcís i GEiEC

Els Pastorets de Girona

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents