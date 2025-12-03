Consulta, dia a dia, les activitats de Nadal que es faran a Girona
Hi ha concerts, quines, tions, circ, tallers, el lleuresport, la pista de gel, els pastorets i altres esdeveniments
El Messies participatiu a la Catedral
Concert
Dilluns 8 de desembre, 18.30 h
Catedral de Girona
Taquilla inversa
Ho organitza: Associació Messies Participatiu. Cal fer reserva prèvia a través de l'enllaç d'inscripcions. Preguem que en cas que no pugueu assistir al concert, cancel·leu la inscripció
Taller d'ornamentació de Nadal
Dimarts 9 de desembre, 16 h
Centre Cívic Pont Major
6 €
Ho organitza: Col·lectiu de dones la Cata.
Jocs per tothom, especial Nadal
Dimarts 9 de desembre, 17 h
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza : Centre Cívic Santa Eugènia
Encesa de llums de l'arbre de Nadal de Palau Sant Pau. Cantada de Nadales i Xocolatada
Dijous 11 de desembre, 19 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: C. C. Pla de Palau. Hi col·labora: Col·lectius i Associacions del barri de Palau, cursos i tallers del C.C. Palau, Corals Viarany i Musicandis i Associació de Comerciants Girona Sud.
Boles de Nadal en Memòria
Transformant el Dol Perinatal Invisible en Amor
Dissabte 13 de desembre, 10 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: Laura Beme Dol Perinatal Invisible i Dones Valentes del Gironès. Hi col·labora: Centre Cívic Pla de Palau
Els Xics del Xurrac
Jocs al carrer
Dissabte 13 de desembre, 10 h
Plaça de Miquel Santaló
Horari: de 10 a 13 h
Taller de Nadal
Arbre de patchwork
Dissabte 13 de desembre, 10 h
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza : Dona- li forma i Centre Cívic santa Eugènia
Quina de Nadal i berenada de la Gent Gran de Can Gibert
Dissabte 13 de desembre, 17 h
Espai Cívic Can Gibert
Soci 10 € o No soci 15 €
Ho organitza: Associació de Jubilats i Pensionistes Sant Joan de Can Gibert
Marató de TV3
V Marató poètica
Dissabte 13 de desembre, 17.30 h
Centre Cívic Ter
3 €
Ho organitza: Bautista's Poesia. Hi col·labora: Centre Cívic Ter
XIII Fira de Nadal i de la Joguina de Segona Mà
Diumenge 14 de desembre, 10 h
Plaça Ciutat de Figueres
Ho organitza: AV Montilivi
Mitja Marató x La Marató 3Cat
Diumenge 14 de desembre, 10 h
Carrer Santa Clara
Donatiu voluntari
Ho organitza: Club Atletisme Girona. Hi col·laboren: Ajuntament de Girona i Bombers de Girona
Quina familiar de Nadal a Palau Sant Pau
Per a famílies amb mainada de 5 a 12 anys
Diumenge 14 de desembre, 11 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: AV Palau Sant Pau
Quina de Nadal a Palau Sant Pau
Diumenge 14 de desembre, 16.30 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: AV Palau Sant Pau
Quina de Nadal de l'escola Montjuïc
Diumenge 14 de desembre, 17 h
Centre Cívic Pont Major
Ho organitza: famílies i alumnes de 6è de l'escola Montjuïc
Els pastorets de Sant Narcís
Diumenge 14/12/25, 18 h
Dissabte 20/12/25, 18 h
Diumenge 21/12/25, 18 h
Centre Cívic Sant Narcís
7 €
Ho organitza: Ass. de Veïns del Barri de Sant Narcís
Tió gegant a Santa Eugènia i xocolatada
Dilluns 15 de desembre, 17.30 h
Centre Cívic Santa Eugènia
Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia i les entitats i serveis del barri de Santa Eugènia
Tió Gegant amb xocolatada i tallers de nadal
Dimarts 16 de desembre, 16.30 h
Plaça de l'Om
Ho organitza: Construïm Ponts. Hi col·labora: Col·lectiu de Dones La Cata, Ass. De Gent Gran La Unió, Esqueix, Ómnium, Intress, Casal dels Infants, Projecte Ponts
Manualitats de Nadal
Centre de Taula
Dimarts 16 de desembre, 18.30 h
Local de l'Associació de Veïns de l'Eixample
5 €
Ho organitza: Associació de Veïns i Veïnes de l'Eixample
Tió gegant a Can Gibert i xocolatada
Acte popular
Dimecres 17 de desembre, 17.30 h
Plaça de Pere Calders
Ho organitza: Centre Cívic Santa Eugènia i les Entitats i Serveis de Can Gibert del Pla
Tió gegant Girona Est
Dijous 18 de desembre, 17 h
Centre Cívic Onyar
Taller i ballada enllaunada
Sarau - Qrambla - Girona
Dijous 18 de desembre, 19 h
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
Ho organitza: QRambla Hi col·labora: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
Tertúlia flamenca de Nadal
Dijous 18 de desembre, 19 h
Centre Cívic Onyar
Ho organitza: La Gerundina Penya Flamenca de Girona
Afrontar les festes sense un ésser estimat
Divendres 19 de desembre, 10 h
Local de l'Associació de Veïns de l'Eixample
Organitza: AV Eixample.
Taller de decoració de galetes de Nadal
Divendres 19 de desembre, 16.30 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau
Cuina de Nadal: fem torrons i aperitius
a càrrec de Montse Busquets
Divendres 19 de desembre, 17 h
Espai Cívic Mercadal
Ho organitza: Associació de veïns i veïnes del Mercadal Hi col·labora: Espai Cívic Mercadal
Quina Jove de Pont Major
Divendres 19 de desembre, 19 h
Centre Cívic Pont Major
Ho organitza: Punt de Trobada Jove Pont Major. Hi col·labora: Centre Cívic Pont Major i Intress
Concert amb la coral Gironsax
Concert
Divendres 19 de desembre, 19 h
Plaça de la Independència
VI Quina eròtica a Can Gibert del Pla
Divendres 19 de desembre, 20 h
Espai Cívic Can Gibert
10 €
Ho organitza: A.V. de Can Gibert de Can Gibert i Espai Cívic Can Gibert. Ho dinamitza : Amparo Parra
Cuina en Família: Fem Torrons
PM25010 - De 10.30 a 11.30
Dissabte 20 de desembre, 10.30 h
Centre Cívic Pont Major
10 €
Ho organtiza: Col·lectiu de dones la Cata
Esmorzar benèfic de Nadal amb espectacle de màgia
Dissabte 20 de desembre, 10.30 h
Restaurant Dúplex de Girona
2 € d'aportació
Ho organitza: l’Associació Família i Salut Mental de Girona i Comarques. Confirmar assistència: abans del 12 de desembre secretaria@familiaisalutmental.cat o al 972 200 463
Passaport Edunauta
Matins Lúdics al Local Social de La Torrassa
Esfera Lúdica
Dissabte 20 de desembre, 11 h
Local social la Torrassa
Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i Ludus Mundi Hi col·labora: Associació de veïns i veïnes de la Pujada de la Torrassa
Espectacle de màgia amb Pere Rafart
Dissabte 20 de desembre, 12 h
Plaça de Salvador Espriu
Quina Nocturna amb molta marxa
Dissabte 20/12/25, 18 h
Dissabte 27/12/25, 18 h
Pavelló Municipal de Santa Eugènia-Montfalgars
Ho organitza : Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert / Ateneu Eugenienc
Poema de Nadal
de Josep Maria de Sagarra
Dissabte 20 de desembre, 18 h
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: Associació Coral Pla de Girona. Hi col·labora: Centre Cívic Pla de Palau
Ballada celta i xocolatada
Dissabte 20 de desembre, 18 h
Centre Cívic Ter
3,5 €
Ho organitza: Associació Escola Mediterrània de dansa irlandesa i anglès.. Hi col.labora: Centre Cívic Ter
Cantada de nadales a Pont Major
Dissabte 20 de desembre, 20 h
Centre Cívic Pont Major
Ho organitza: Associació de Veïns de Pont Major. Hi col·labora: Centre Cívic Pont Major
Concert de Nadal. Heaven on Earth Gospel Choir
Dissabte 20 de desembre, 20 h
Centre Cultural La Mercè
Ho organitza: Heaven on Earth Gospel Choir
Passaport Edunauta
Vespres Lúdics al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal
Esfera Lúdica
Dissabte 20 de desembre, 20 h [+]
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal i Ludus Mundi
Quina de Nadal de la Gegantona de Pont Major
Diumenge 21 de desembre, 17 h
Centre Cívic Pont Major
Ho organitza: La Colla de la Gegantona del Pont. Hi col·labora: Associació de Veïns de Pont Major
Gran Quina Popular de Nadal al barri de Santa Eugènia
Diumenge 21/12/25, 18 h
Dijous 25/12/25, 18 h
Divendres 26/12/25, 18 h
Diumenge 28/12/25, 18 h
Dijous 01/01/26, 18 h
Pavelló Municipal de Santa Eugènia-Montfalgars
Ho organitza: Mancomunitat de Santa Eugènia - Can Gibert / Ateneu Eugenienc. Horari: de 18 a 24 h
Code Club
Per nens i nenes de 9 a 13 anys
Dilluns 22 de desembre, 9 h
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell i Code Club. Hi col·labora: Fons NEXT Generation de la UE
Experimentem la realitat virtual
Posa't les ulleres
Dilluns 22/12/25, de 10 a 12.45 h, cada 15 minuts
Centre Cívic Pla de Palau
Ho organitza: Centre Cívic Pla de Palau
Jocs de taula nadalencs
Dilluns 22/12/25, 16 h
Dimarts 23/12/25, 16 h
Centre Cívic Onyar
Ho organitza: Tres Punts
Fem cagar el Tió
Dilluns 22 de desembre, 16.30 h
Espai Cívic Mercadal
Ho organitza: Associació de veïns i veïnes del Mercadal Hi col·labora: Espai Cívic Mercadal
Taller de Tions i cantada de Nadal
Dilluns 22 de desembre, 17 h
Plaça de Santa Eugènia
Ho organitza : Associació de veïns i veïnes de Santa Eugènia
Creixem Junts
Contes que sonen a l'hivern
Contes amb música a càrrec de Bikentios Chávez i Glòria Matas
Dilluns 22 de desembre, 17 h
Centre Cívic Barri Vell - Mercadal
Ho organitza: Centre Cívic Barri Vell-Mercadal Hi col·labora: CAP Sta.Clara i Fundació Ramón Noguera
Caga tió a Palau-sacosta
Dilluns 22 de desembre, 17 h
Local Social de Palau-sacosta
Ho organitza: AV Palau-sacosta
Festa de Nadal de La Gerundina
Dilluns 22 de desembre, 18 h
Espai Cívic Can Gibert
Ho organitza: La Gerundina Penya Flamenca
Passaport Edunauta
Zum
Concert
Amb La Tresca i la Verdesca
Dimarts 23 de desembre, 11 h
La Marfà
Creació: La Tresca i la Verdesca; lletra i música: La Tresca i la Verdesca; Claudi Llobet: veu, guitarres, charango, espasí i shruti box; Toni López: veu, guitarres, guitarró, melòdica i percussió; Jordi López: veu, guitarres, percussió, flauta i harmònica; vestuari: Nídia Tusal
Quina infantil
Dimarts 23 de desembre, 17 h
Centre Cívic Sant Narcís
Ho organitza: Ass. de Veïns del barri de Sant Narcís.. Hi col·labora: Esplai de Sant Narcís i Patuleia..
Black Music Choir
Concert
Dimarts 23 de desembre, 18 h
Rambla de la Llibertat
Missa del Gall
Dimecres 24 de desembre, 23.59 h
Plaça de l'Assumpció
Ho organitza: Parròquia de Sant Narcís. Hi col·labora: Associació de Veïns de Sant Narcís i GEiEC
Els Pastorets de Girona
