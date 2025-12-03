Consulta els actes d'aquest Nadal a Girona
La gran novetat és que faran una festa de cap d'Any a la plaça de la Catedral
Girona celebrarà un any més les festes de Nadal a la ciutat amb activitats participatives i per a tots els públics. Del 6 de desembre al 7 de gener, l’Ajuntament juntament amb diferents entitats del municipi, com Fal·lera Gironina, Cultura S/N o Manaies de Girona, han organitzat una programació de propostes que inclouen tions als barris, tallers, exposicions, mercats, pessebres, espectacles i música, a més de la tradicional cavalcada dels Reis d’Orient.
Una de les novetats destacades d’aquest any és que Girona celebrarà el cap d’any amb una nit festiva i musical. Enguany, les tradicionals campanades que es fan a la plaça de la Catedral la nit del 31 de desembre aniran a càrrec de la l’entitat Fal·lera Girona, que seran els encarregats d’acomiadar l’any 2025 i donar la benvinguda a l’any 2026. A partir de les dotze de la nit, el relleu passarà a Dj Kivili qui animarà la celebració amb música de tota mena que sonarà fins a les tres de la matinada.
Tenir una festa per Cap d'any era una del actes reclamats per part de la ciutadania, que es queixaven que després de les campanades no hi havia cap acativitat. En els últims dos anys s'havia amenitzat l'acte de les dotze campanades amb l'aparició de la Bruixa de la Catedral. Per donar la benvinguda al 2025 també hi va haver una cercavila pel Barri Vell amb la Girona Banda Band. En tot cas, abans de l’esclat de la pandèmia, l’Ajuntament sí que organitzava una festa de Cap d’Any. Ho va fer a la plaça dels Apòstols i, posteriorment, a la plaça de Sant Domènec, amb concerts que també van tenir algunes queixes veïnals.
“La programació de Nadal d’aquest any vol reforçar la vida als carrers i donar suport al comerç local. Cada activitat s’ha pensat perquè generi moviment, cohesió i oportunitats. Repartim propostes culturals i familiars per diversos punts de la ciutat amb un objectiu molt clar: que el Nadal es visqui a Girona, i que aquesta dinamització arribi directament a les botigues, als mercats i a la restauració. Des de la regidoria de Promoció Econòmica continuem treballant perquè Girona sigui una ciutat activa, atractiva i amb una campanya de Nadal que impulsi el nostre teixit comercial”, ha remarcat la vicealcaldessa, Gemma Geis i Carreras.
“Les activitats de Nadal són un moment per reforçar les nostres tradicions —els pessebres, la festa del tió, els tallers de fanalets i llufes o la festa de Cap d’Any— que donen identitat al nostre municipi. Enguany tornem a omplir d’esperit nadalenc tots els barris de la ciutat gràcies a la col·laboració imprescindible de les entitats del nostre territori. Apostem per un Nadal participatiu i comunitari, on la ciutadania i el teixit associatiu fan possible un programa que manté vives les nostres arrels culturals”, ha subratllat la regidora Queralt Vila Vergés.
Les activitats
El tret de sortida de les activitats es farà aquest dissabte, dia 6 de desembre, amb la inauguració del pessebre de l’Ajuntament. L’activitat començarà a les 17 h a la plaça del Vi i comptarà amb una representació de titelles d’Els Pastorets de la Mula Baba i una passejada posterior amb la mateixa Mula Baba des de la plaça del Vi fins a la pujada de Sant Feliu. La Mula Baba tornarà a oferir una passejada i una representació d’Els Pastorets de la Mula Baba dissabte 27 de desembre, a partir de les 11 h. Pel que fa al món del pessebrisme, es farà un any més la Mostra de Pessebres i Diorames a la Carbonera i el 77è Concurs de l’Associació de Pessebristes i el 36è Concurs de pessebres “Arcàngel de la Catedral”.
Dissabte següent dia 13 de desembre, tindrà lloc un altres dels plats forts de les festes de Nadal a la ciutat: la cinquena edició de la Festa del Tió, que es farà als jardins de les Pedreres. A partir de les 16 h, els infants podran participar en tallers de decoració nadalenca i de construcció del tió, entre altres, i fer cagar un tió de grans dimensions instal·lat dalt d’un escenari. Després, es farà una xocolatada popular i hi haurà animació musical amb l’espectacle Ding Dang Rock de Pau Morales. Cal destacar que, amb l’objectiu de sensibilitzar al voltant dels efectes nocius del tabac, aquest any la Festa del Tió serà un espai lliure de fum i, com a tal, se senyalitzarà en diferents punts dels jardins. El tió gegant també recorrerà els barris de la ciutat i arribarà a Santa Eugènia, Pont Major, Can Gibert del Pla, Vila-roja, Germans Sàbat, Devesa-Güell, Fontajau i Palau-Sacosta
La música i els espectacles familiars també tindran un paper destacat a la programació, amb els jocs de fusta “Xics del Xurrac”, dissabte 13 de desembre, de 10 a 13 h, a la plaça de Miquel Santaló; el concert de Gironsax, el divendres 19 de desembre, a les 19 h, a la plaça de la Independència; l’espectacle de màgia de Pere Rafart, el dissabte 20 de desembre, a les 12 h, a la plaça de Salvador Espriu, i el concert del Black Music Choir, el dimarts 23 de desembre, a les 18 h a la rambla de la Llibertat. Com cada any, també es representaran els clàssics Els Pastorets de Girona, del 25 al 28 de desembre al Teatre Municipal de Girona, i Els Pastorets de Sant Narcís, el 14, el 20 i 21 de desembre al Centre Cívic Sant Narcís.
Entre les activitats proposades també hi ha propostes familiars i populars com el Parc Infantil de Nadal de l’Esquerra del Ter; el Lleuresport; el Gran Circ de Nadal; el Mercat de Nadal; la pista de gel; contacontes a les biblioteques; la Cursa de Sant Silvestre, i diversos tallers per fer tions, llufes, decoracions nadalenques i fanalets, que es faran del 14 de desembre al 4 de gener en museus, equipaments i places i carrers de la ciutat, així com les cantades i els espectacles de Nadal i les quines que s’oferiran en els centres cívics de cada barri.
El punt final a les festes el posarà l’arribada dels Reis d’Orient, amb la tradicional cavalcada pels carrers de la ciutat el dia 5 de gener. Més endavant, es donaran a conèixer tots els detalls de l’esdeveniment.
- El ‘coliving’ sènior s’obre pas, però el cost llasta la seva expansió
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Ripoll abraça el turisme polític
- Identificat set anys després un jove trobat mort al mar a Lloret
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Aitana Bonmatí estarà cinc mesos de baixa i es perdrà el que queda de temporada
- La zona del nou hospital sense projecte de futur
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra