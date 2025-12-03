Deu comunitats de veïns de l'Eixample es queixen de l'incivisme a la plaça Pallach de Girona
Es queixen que l'Ajuntament no els fa cas als problemes que pateixen fa "deu anys" i reclamen el compliment de les ordenances, presència policial, neteja i manteniment, entre d'altres
El consistori contesta a les demanes veïnals amb les respostes dels serveis municipals competents
Representants d'una desena de comunitats de veïns de l'Eixample de Girona s'han queixat del reiterat incompliment de les ordenances municipals de convivència, mobilitat i via pública a la plaça Josep Pallach. Es tracta de les comunitats de veïns dels carrers Joan Maragall, Maluquer Salvador, la Creu, Migdia i de la mateixa plaça. En un escrit enviat a l'Ajuntament indiquen que les incompliments "afecten el benestar físic i psíquic de les persones, la convivència i la degradació d'uns espais i mobiliari públics." Indiquen que "en els últims anys han constatat un notable desinterès per part del govern municipal que s'ha traduït en un menyspreu evident cap a la ciutadania""
En el document entregat a l'Ajuntament s'exposen els "principals problemes" que porten patint des de fa deu anys i reclamen amb "urgència i sense dilacions" solucions concretes". Recentment, han rebut la resposta del consistori punt a punt.
Per exemple, indiquen que hi ha "pintades i guixades a les parets de propietats privades i al terra de la plaça, especialment al passatge que connecta amb el carrer La Creu." Per això demanen la neteja "urgent" de les parets i accessos dels edificis que donen a la plaça. Sobre això, la regidora de Participació i Atenció a la Ciutadania, Queralt Vila, respon que "els passadissos que van a la plaça Pallach són privats i la brigada no pot actuar en béns de titularitat pública".
També demanen que es reposi la pilona o barrera d'entrada al garatge o la reactivació de la càmera de control i la reposició de bancs i jardineres per evitar "jocs no permesos, com el futbol". La regidora de Participació i Atenció a la Ciutadania, que és qui respon a totes les sol·licituds "com a trasllat de les respostes dels serveis municipals competents", explica que "les jardineres són per embellir la ciutat, malgrat l'alt cost de manteniment i no per evitar el pas de vehicles o per evitar jocs no permesos".
Policia i oci nocturn
Els veïns reclamen que la plaça sigui considerada com a "punt calent" amb presència policial a hores clau com ara les vuit del matí per la càrrega i descàrrega, les cinc de la tarda pels jocs infantils i les deu de la nit per "l'inici de les molèsties nocturnes". La regidora però replica que "la Policia Municipal de Girona no pot fer front a la petició d'estar a la plaça Pallach en aquestes franges horàries".
En un altre punt, apunten que caldria retirar els permisos dels locals d'oci nocturn del carrer Maluquer Salvador "amb aplicació estricta de la normativa municipal sobre sorolls, drogues, aldarulls i baralles" així com elevar la categoria acústica de la zona de moderada (Zona B) a alta (Zona A)". Insisteixen en què "el bar musical i el restaurant del carrer Maluquer Salvador són focus de "soroll de vehicles, brutícia, aldarulls i baralles amb armes blanques, ampolles trencades i altres perills" i que "el soroll constant provoca alteracions de son, insomni, estrès, ansietat i greus problemes de salut mental, especialment en infants i gent gran". Des de l'Ajuntament s'indica que no poden "modificar la zona de qualitat acústica perquè està aprovada pel mapa de capacitat acústica municipal". Sí que s'exposa que "en cas de revisió de la mala de capacitat acústica" es valorarà a la "comissió de treball si es podria qualificar com a zona de qualitat acústica alta perquè no és una zona situada en un barri exclusivament residencial ni es troba en un espai natural".
La font, jocs infantils i els escolars
En el document veïnal també demanen modificar "el funcionament de la font per evitar-ne l’ús com a joc, i fomentar un ús responsable d’aquest recurs escàs". La regidora assenyala que "les fonts del municipi són un bé públic i no es poden tancar, ja que aquestes s'instal·len per a l'ús de tots els ciutadans i turistes." "Altrament, en aquesta plaça hi ha un parc infantil, el que fa que aquesta font sigui molt utilitzada", respon el consistori.
També parlen dels jocs infantils. Afirmen que estan "en estat de degradació i perillositat pel mal ús dels usuaris" amb "material del qual ha estat diagnosticat com a perillós per als infants" i critiquen la lentitud per part de l’ajuntament per fer les reparacions pertinents en el mobiliari i el sòl dels jocs infantils". L'Ajuntament explica que "el material emprat a la zona de jocs infantils està homologat i el tècnic fa revisions periòdiques". De la mateixa manera, indiquen estan pendents de "la reparació del cautxú trencat per una reparació mal feta d'una empresa externa derivada de les obres de reurbanització".
Una altra de les queixes es refereix a l'interès en què es faci una "campanya informativa i educativa adreçada a les famílies de les escoles Dr.Masmitjà i La Salle, principals usuaris de la plaça". Des de l'Ajuntament, la resposta és que "és un tema de sorolls en una plaça pública i fora d'horari escolar".
Hi ha altres queixes referides a la recollida d'escombraries, trobades nocturnes a partir de les deu de la nit, amb crits, corredisses i música, bicicletes i patinets elèctrics ocupen la plaça fins ben entrada la nit, gossos que borden, orinen i embruten la zona de jocs infantils, "pixades humanes", la presència de persones en situació de sense sostre i diverses qüestions sobre el badalot d'accés al garatge que genera un espai fosc i és focus de brutícia.
Finalment, demanen la creació d'una "comissió de seguiment entre representants dels veïns i veïnes i l'Ajuntament" per resoldre les peticions.
Subscriu-te per seguir llegint
- Contra els rumors de les balises V16
- Roba un cotxe a Salt i circula en sentit contrari per la carretera de la Vergonya
- La botiga calçats Torras del carrer Nou de Girona tanca després de trenta anys
- Gorka Garagarza: «Gràcies al futbol he format una família i conegut la Costa Brava»
- Localitzat el conductor de 29 anys que ha provocat un accident a l'AP7 a Aiguaviva per circular en direcció contrària
- La pressió per les notes dispara ja l’ansietat a 2n de batxillerat: «Vull acabar la ‘sele’ i no tornar a obrir un llibre en la meva vida»
- Ripoll abraça el turisme polític
- La condemna a Jordi Pujol