Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
El nen en tot moment estava tranquil i assegut a la cadireta
Els Bombers han hagut d’alliberar un nadó que havia quedat tancat dins d’un cotxe al centre de Girona. La mare ha alertat del succés poc abans de les onze del matí d'aquest dimecres, indicant que el seu fill estava dins del vehicle, que es trobaven al carrer Bernat Boades i que no podia obrir-lo.
Els Bombers s'han desplaçat amb una dotació fins a la zona i han comprovat que el nen es trobava tranquil i assegut a la cadireta. Finalment, han aconseguit obrir el vehicle i, després de 26 minuts, han donat el servei per finalitzat, segons han informat des del cos d’emergències. No s’ha revelat l’edat exacta del nen, que no ha necessitat assistència mèdica.
