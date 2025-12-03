Salellas torna a denunciar comportaments incívics amb les deixalles a Girona
L'alcalde ha criticat a través de les xarxes socials l'abocament indegut de residus a uns contenidors del barri de Pedret i assegura que s'ha identificat i es multarà la persona que ho ha fet
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha tornat a denunciar a partir d'una publicació a les xarxes socials un altre cas de comportaments incívic pel que fa a les deixalles. La raó és que des que va entrar en funcionament el nou sistema de recollida de residus a la ciutat (porta a porta, àrees temporals i contenidors intel·ligents) s'han incrementat els abocaments indeguts de deixalles i, en paral·lel, les denúncies interposades per part de l'Ajuntament.
El cas que fa menció Salellas a les xarxes socials és del passat diumenge. En concret, en uns contenidors ubicats a la ronda de Pedret, ja arribant al pont que travessa cap a La Copa per sobre el riu Ter. L'alcalde menciona que la persona que va llençar indegudament les deixalles ja ha estat "identificada" i serà "sancionada per una infracció greu de l'Ordenança de Residus". Segons la normativa municipal, la multa seria d'entre 500 i 6.000 euros.
En la publicació, l'alcalde adjunta un vídeo on es veu una persona que deixa la furgoneta amb els quatre intermitents al costat dels contenidors i fa alguns viatges transportant voluminosos per col·locar-los fora dels contenidors. Salellas escriu que "mantenir la ciutat és responsabilitat de l’Ajuntament i la ciutadania".
Més de 300 sancions
No és el primer cop que l'alcalde denuncia casos similars a través de les xarxes socials. Des que es va implementar el nou sistema de recollida de residus ho ha fet diferents vegades. El març, per exemple, va criticar l'abocament de deixalles fora d'aquests mateixos contenidors de Pedret que, en aquell moment, encara eren de l'antic model. També ho ha fet amb diferents solars plens de brossa on hi havia contenidors vells mentre es feia el canvi de sistema.
En paral·lel, això ha comportat que l'Ajuntament hagi sancionat més de 300 persones aquest 2025. Des que va començar l'any i fins al 31 de juliol (en les últimes dades facilitades pel consistori), s'havien sancionat 333 persones, si bé és cert que la xifra havia baixat amb el pas dels mesos, ja que entre juny i juliol només es van posar cinc multes.
Depenent de la infracció, els actes incívics poden suposar diferents quantitats de sancions econòmiques. Les considerades lleus poden arribar als 500 euros, mentre que les greus poden arribar als 6.000. Finalment, les catalogades com a molt greus, poden arribar als 12.000 euros.
