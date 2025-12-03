Veïns de Sant Martí Vell denuncien canvis urbanístics i manca de transparència: "Abans de la mort d’Elsa Peretti el poble estava preservat"
L'alcalde Robert Vilà (ERC) defensa que el consistori segueix la normativa i nega les irregularitats assenyalades pels residents
Un grup de veïns de Sant Martí Vell denuncia que el poble ha viscut un canvi radical en els últims anys i acusa l’Ajuntament de manca de transparència i permissivitat urbanística. "Abans era un poble preservat i ara és un desgavell", resumeixen.
Els veïns denuncien sobretot la manera com s’estan gestionant les obres al nucli antic. Afirmen que s’han permès reformes sense la documentació prèvia requerida i que, en alguns casos, primer s’executen actuacions i després es regularitzen. Asseguren que aquest funcionament distorsiona l’esperit del POUM aprovat el 2008, que fixa materials, colors i criteris de preservació del paisatge urbà. Els denunciants consideren que aquest marc normatiu "no s’està respectant" i lamenten que les instàncies que han presentat al consistori no hagin tingut resposta, un fet que interpreten com una manca de transparència.
"Un caramel enverinat"
Un dels punts que genera més malestar és la situació vinculada al restaurant de l’alcalde, Robert Vilà (ERC). Els veïns assseguren que durant cinc anys s’hi han fet concerts sense tenir llicència i que només aquest any s’han regularitzat. També afirmen que se supera el nombre d’actuacions permeses i els decibels establerts, cosa que, segons diuen, afecta la convivència. Alerten, a més, que l’acumulació de vehicles als dos costats de la via podria dificultar el pas d’un camió de Bombers en cas d’emergència. A això s’hi suma la presència d’una estructura de fusta al pàrquing del restaurant, en sòl rústic, que els veïns consideren un risc d’incendi i una possible font de brutícia en cas de festes. Així mateix, expliquen que l’alcalde va anunciar durant un ple la cessió de l’espai al poble, però ho interpreten com "un caramel enverinat".
La visita de la família reial
Els testimonis també recorden l’episodi ocorregut durant la visita de la família reial, quan, segons relaten, el poble va quedar "encapsulat" i molts residents no van poder entrar mentre que els cambrers del restaurant sí hi tenien accés. Afirmen que encara no han rebut explicacions clares sobre aquella gestió.
En una instància registrada recentment a l’Ajuntament, els veïns amplien les acusacions i assenyalen també l’existència d'una altra barraca, aquesta a tocar de la riera, que segons diuen, hauria de ser retirades per motius mediambientals, risc d’incendi i per ser il·legal. En aquest mateix document, demanen que s’obrin els procediments d’inspecció i els expedients de disciplina urbanística corresponents, i que s’identifiquin els funcionaris responsables de tramitar i resoldre la consulta “als efectes de demanar les responsabilitats personals que corresponguin”.
Davant d’aquest conjunt de queixes, l’alcalde Robert Vilà, en primer lloc, rebutja que hi hagi hagut cap gir en la manera de governar el poble i defensa que l’Ajuntament continua amb el mateix objectiu: "preservar el patrimoni, el paisatge i el caràcter propi de Sant Martí Vell". Assegura que totes les obres es tramiten amb informes tècnics i que es segueix "estrictament el POUM de 2010 i la normativa vigent", i diu que el consistori ha demanat inspeccions al Consell Comarcal, tot i que la disponibilitat de personal és "molt limitada".
Acusacions de falta de transparència
Pel que fa a les acusacions de falta de transparència, Vilà afirma que totes les instàncies reben la resposta corresponent i que el consistori manté una relació directa i quotidiana amb els veïns: "La comunicació amb la ciutadania és constant i directa", assegura, i destaca que hi ha atenció presencial "tots els matins de dilluns a divendres".
En relació amb les activitats del seu restaurant, l’alcalde puntualitza que "les actuacions que es fan al municipi, siguin organitzades per un privat o bé en el marc de la festa major, poden generar queixes puntuals d’alguns veïns". Tanmateix, apunta que qualsevol esdeveniment, "cultural o no, comporta més trànsit i vehicles al municipi", i que per això l’Ajuntament "ha habilitat dos aparcaments al nucli amb l’objectiu de facilitar l’estacionament i reduir les molèsties". Vilà admet que "en moments puntuals pot no ser suficient", però defensa que “la tasca municipal és trobar l’equilibri: oferir activitats que donin vida al poble sense trencar la convivència, respectant sempre la normativa i vetllant per la seguretat”. Tot i així, l'alcalde nega "rotundament" que s'hagin fet concerts sense permisos i superant els decibels.
Sobre l’estructura de fusta al pàrquing del restaurant, l’alcalde explica que "és coneguda com la Carbonera, construïda el 2016 en el marc d’una activitat per recuperar l’ofici tradicional de fer carbó". Afegeix que actualment està en desús, que forma part d’un espai cedit per a aparcament públic i que “com la resta d’espais públics, es manté net i ordenat”. També informa que no és l’única estructura en revisió i que, "si cal, s’instarà a la seva retirada".
Finalment, sobre la polèmica de la visita de la família reial, Vilà comenta que "l’actuació policial no depenia de l’Ajuntament", perquè Sant Martí Vell no té policia local, i que el dispositiu va seguir els protocols dels cossos competents. "Entenem que alguns veïns poguessin veure’s afectats i lamentem les molèsties", afirma, tot subratllant que es tractava d’una situació "no volguda". Els veïns, però, rebutgen les explicacions del batlle i afirmen que “no s’ajusten a la realitat”, motiu pel qual mantenen totes les denúncies formulades.
