Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
L’incident va generar sorpresa i incomoditat entre els presents
Girona
Un home va orinar a plena llum del dia, cap quarts de quatre de la tarda d'ahir dimarts, just davant del Bar Nuage, situat a la plaça del Lleó de Girona. A la terrassa hi havia diversos clients prenent un cafè o un refresc quan van presenciar l’escena. El propietari del local va sortir a recriminar-li l’actitud i el va foragitar amb una empenta. Tot seguit, va haver de llençar aigua a terra per eliminar la taca i evitar males olors. L’incident va generar sorpresa i incomoditat entre els presents.
