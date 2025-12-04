Un estudi on ha participat la UdG associa una dieta vegetariana poc saludable a un dany més gran a l’ADN dels espermatozoides
La cerca amb homes sans del projecte Led-Fertyl, publicat a Reproductive BioMedicine Online, relaciona els patrons alimentaris amb la integritat de l’ADN espermàtic
La infertilitat afecta aproximadament una de cada sis persones al món, i identificar quins factors es poden modificar és clau per a la prevenció. Ara, un estudi revela que seguir una dieta vegetariana poc saludable —rica en productes vegetals refinats i ensucrats— s’associa amb més alteracions a l’ADN dels espermatozoides en homes joves sans. L’estudi, publicat recentment a la revista científica Reproductive BioMedicine Online, és el primer treball epidemiològic que relaciona de manera directa els patrons alimentaris amb la integritat del material genètic de l’espermatozoide.
La investigació ha estat liderada per l’investigador postdoctoral de la Universitat de Girona (UdG) i el Centre de Recerca en Agrigenòmica (CRAG) Marc Llavanera, sota la direcció del professor lector i investigador de la URL Albert Salas-Huetos. També hi han participat Nancy Babio i Jordi Salas-Salvadó, també de la URL i l’investigador de la UdG Marc Yeste.
L’equip investigador, que forma part del projecte internacional Led-Fertyl, va analitzar la qualitat de la cromatina dels espermatozoides mitjançant proves de laboratori reconegudes. També va estudiar els hàbits alimentaris de 200 voluntaris per determinar fins a quin punt seguien diferents tipus de dietes, com ara patrons vegetarians saludables i no saludables, la dieta mediterrània o una dieta de tipus occidental.
Els resultats indiquen que com més s’ajusta una persona a un patró de dieta vegetariana poc saludable, més alteracions presenta l’ADN dels espermatozoides. Aquestes troballes reforcen treballs anteriors del mateix grup, que ja havien mostrat que la dieta mediterrània i els patrons vegetals saludables s’associen amb una millor qualitat seminal, mentre que les dietes poc saludables tendeixen a donar pitjors resultats.
La qualitat del material genètic de l’espermatozoide és un indicador clau de la salut reproductiva i complementa el seminograma tradicional. Quan l’ADN està més danyat, pot reduir-se la capacitat de concepció i augmentar el risc de problemes en el desenvolupament de l’embrió. Els resultats de l’estudi subratllen la importància de menjar bé i que no totes les dietes vegetarianes són iguals. Les que es basen en productes refinats, sucs ensucrats o aliments ultraprocessats s’associen amb una pitjor salut espermàtica, mentre que les que donen prioritat a fruita, verdura, cereals integrals, llegums i fruits secs es relacionen amb millors resultats.
L’equip principal de l’estudi està integrat dins l’Institut d’Investigació Sanitària Pere Virgili (IISPV) i el Centre d’Investigació Biomèdica en Xarxa en Fisiopatologia de l’Obesitat i la Nutrició (CIBERobn), i ha treballat conjuntament amb el Grup de Recerca en Biotecnologia de la Reproducció Animal i Humana de la UdG.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes