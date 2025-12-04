Girona farà melmelades i oli amb els fruits que culli en arbres de la ciutat
L'ajuntament tanca un conveni amb la Fundació Espigoladors per lluitar contra el malbaratament
L'Ajuntament de Girona elaborarà melmelades i oli d'oliva amb els fruits que culli dels arbres fruiters de la ciutat. Fins ara, aquests fruits es perdien i s'acabaven convertint en residus. Ara, l'objectiu és aprofitar-ho per lluitar contra el malbaratament alimentari. Els encarregats d'aprofitar tot aquest menjar i transformar-lo en aliment seran els membres de la Fundació Espigoladors, amb qui el consistori ha tancat un conveni. La iniciativa s'emmarca en el programa Urban(eat) i els productes finals es faran servir per a donacions socials, actes i esdeveniments institucionals.
A partir de la primavera del 2026 es començaran a collir els primers fruits dels arbres que hi ha en la trama urbana de Girona. Fins ara, aquests fruits queien a terra i es convertien en residus, perquè no s'aprofitaven. Ara, l'Ajuntament de Girona ha tancat un conveni amb la Fundació Espigoladors per tal que aquests transformin els fruits en altres productes com ara melmelades i, d'aquesta manera, s'aprofiti tot el menjar.
L'entitat sense ànim de lucre promou noves formes d'aprofitament alimentari a pobles i ciutats a partir de l'arbrat i els fruits que aquest dona. A més, busca la participació ciutadana en la recol·lecció i la transformació d'aquest menjar. D'aquesta manera, la fundació organitzarà jornades al castell de Montjuïc i al polígon de Mas Gri, entre altres zones on hi ha aquests arbres fruiters dins de la trama urbana gironina.
Les jornades faran una crida als veïns de la zona perquè participin en la collita dels fruits amb l'ajuda de personal expert en la matèria i amb totes les eines necessàries que aportarà la fundació. Després de la recol·lecta, els voluntaris també s'encarregaran de transformar els fruits en melmelades o altres productes. A partir d'aquí, l'Ajuntament de Girona farà donacions socials amb el resultat final i també aprofitarà els productes per repartir-los en esdeveniments institucionals i actes diversos.
També es portaran a terme activitats de sensibilització ciutadana, com xerrades o tallers de cuina d’aprofitament, en espais municipals, i, a més, a principis de l’any 2026 s’instal·larà una exposició itinerant sobre el malbaratament alimentari a l’entrada de l’Ajuntament.
