Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
Té previst anunciar-ho abans d'acabar la setmana i els noms que sonen com a relleu són els de Cristina Alarcón i Toni Vidal
L'actual alcalde de Salt, Jordi Viñas, deixarà el càrrec els propers dies. Anunciarà la seva decisió, molt probablement, abans que acabi aquesta mateixa setmana i la renúncia es faria efectiva ja durant aquesta primera quinzena de desembre, en una sessió plenària. Si fos en una sessió ordinària seria el dia 15 de desembre. Si fos extraordinària, podria ser entre els dies 10 i el 13 de desembre. Ho ha avançat Girona Notícies i ho ha confirmat Diari de Girona.
Tot i deixar l'Ajuntament, el polític republicà saltenc seguirà com a diputat al Parlament de Catalunya.
Alarcón i Vidal
El nom que sona com a possible relleu a l'alcaldia és el de Cristina Alarcón, número 2 de la candidatura d'Esquerra. Els següents de la llista són Àlex Barceló, tot i que viu a Girona, Núria Heras i Toni Vidal, que també té alguna butlleta per accedir a l'alcaldia.
Cristina Alarcón és la regidora de Serveis Generals i Gent Gran i és tècnica especialista en Administració. És el primer mandat a la llista republicana. Toni Vidal ha estat sempre amb Viñas en diferents àrees. Si Barceló és la mà esquerra del batlle des de fa tres mandats, Vidal és la mà dreta. Actualment és el tercer tinent d'alcaldia i responsable de l'àrea de Serveis Generals, Serveis Econòmics i Govern Obert. És llicenciat en Geografia per la UDG, Màster en gestió cultural per la UOC i Màster en direcció pública a ESADE.
Un nou regidor
Amb la marxa de Viñas, un integrant de la llista d'ERC haurà d'entrar com a regidor. Els següents de la llista són Fermí Cunill Garcia, Yasmina Koubghi i Daniel Coll Monné. Cunill ja va ser regidor en l'anterior mandat. A partir d'aquí caldrà també redistribuir responsabilitats ja que qui sigui el nou alcalde deixarà, possiblement, l'àrea que ara té i també s'haurà de donar alguna responsabilitat al nou regidor.
Tres eleccions guanyades
Viñas va accedir a l'alcaldia el 13 de juny de 2015. Va convertir-se en el primer alcalde republicà de la vila, tot i que els republicans ja havien participat en anteriors governs dins de coalicions. L'any 2019 i el 2023 va tornar a guanyar les eleccions i va revalidar l'alcaldia. És llicenciat en Psicologia per la UdG i diplomat en Logopèdia per la mateixa Universitat.
