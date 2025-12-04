L'Espai Gironès impulsa una nova campanya de Nadal per recaptar diners per millorar la qualitat de vida de la gent gran
Tot l'import aconseguit en la iniciativa anomenada "Aquest Nadal, cada peça compta!" es destinarà a la Fundació Amics de la Gent Gran
L'Espai Gironès i Nadal són sinònim de solidaritat. El centre comercial ha presentat aquesta tarda la quinzena edició de la campanya solidària nadalenca que cada any recapta diners per invertir-los en diferents àmbits. Aquest any, la iniciativa porta per nom "Aquest Nadal, cada peça compta" i té per objectiu millorar la qualitat de vida de la gent gran en situació de soledat, proporcionant suport emocional i afectiu i activitats d’oci i culturals. Tots els diners recaptats durant les festes, així, aniran per a la Fundació Amics de la Gent Gran.
En aquest sentit, s'ha col·locat un puzle gegant de gairebé 400 peces a la zona de restauració de la planta superior perquè la gent faci una aportació voluntària tot col·locant una peça. Aquesta tarda, de forma simbòlica, s'ha col·locat la primera peça. Els donatius es poden fer per mitjà de pagament amb targeta o en efectiu a una urna que hi ha al mateix espai del superpuzle, o bé per Bizum a través del QR que es podrà trobar en diferents suports al centre comercial.
El gerent de l'Espai Gironès, Pau Jordà, ha explicat que el nom de la campanya simbolitza que "tots som importants" perquè "cada peça compta". També ha apuntat que "al carrer es parla d'orgull gironí", però que a ells els agrada parlar de "solidaritat gironina". Finalment, Jordà ha dit que aquest "és un petit granet de sorra", però se senten amb el "compromís de retornar al territori el que ens dona al llarg de l'any".
La Fundació Amics de la Gent Gran fa 38 anys que treballa per "la soledat no desitjada de les persones les grans", ha dit la directora, Laura López. Per això, és "molt important donar-hi visibilitat" i campanyes com aquesta ajuden a fer-ho. Durant el parlament, López ha detallat com s'ho fan perquè les persones grans no estiguin soles, i també les diferents activitats que duen a terme. A més, ha fet una crida a "persones i institucions" perquè "la soledat ens afecta a tots i sense l'aportació de tothom no es pot lluitar contra ella".
El Bàsquet Girona apadrina la campanya
Com cada any, la iniciativa també està apadrinada i per aquest Nadal l'honor ha caigut en el president del Bàsquet Girona, Marc Gasol, i els jugadors del mateix club Pep Busquets i Ainhoa López. Gasol ha remarcat que apadrinar la campanya significa una "gran responsabilitat" i que s'ha de fer "el millor possible" per ser "una peça més del puzle". Al mateix temps, ha recordat que amb aquestes iniciatives els jugadors "s'adonen del seu poder més enllà de les pistes".
Per altra banda, l'exdirector de Diari de Girona, Jordi Xargayó, ha estat l'encarregat de moderar l'acte de presentació de la campanya i ha assenyalat que la solidaritat és un concepte "complex que s'ha d'analitzar a fons" i ha destacat el fet de "pagar impostos" com el primer gest de solidaritat. Però també ha dit que eren "petits detalls" com "acompanyar les persones grans que estan soles". Xargayó ha conclòs el parlament exposant que "la solidaritat no sempre s'ha de veure ni s'ha de proclamar, sovint és agafar una mà sense fer soroll".
Objectiu: 5.000 euros
Pau Jordà també ha indicat que "l'objectiu mínim" és arribar als 5.000 euros, tot i que ha reconegut que "cada any hem superat l'objectiu". En la passada edició va destinar 6.853,56 euros a les unitats pediàtriques dels hospitals Josep Trueta de Girona i Santa Caterina de Salt, i fa dues edicions es van recollir 8.762 euros per un projecte de la Fundació Astrid-21.
L’espai de la zona de restauració que s’ha destinat per participar en aquesta iniciativa està obert des d'aquest dimecres i fins al pròxim 5 de gener. Al mateix espai del puzle gegant s’organitzaran uns tallers infantils perquè els nens i nenes que accedeixin a la campanya puguin dibuixar el seu propi puzle i endur-se’l de regal.
Més enllà d'això, l'Espai Gironès ha organitzat diferents activitats per fer durant aquest Nadal. Entre el 6 i el 24 de desembre hi haurà el Tió de Nadal, i del 27 de desembre al 5 de gener els infants podran portar les cartes al Patge Reial. A part, hi ha una activitat de ball de l'Associació 6 de ball i 4 de gresca programada pel 13 de desembre i tots els diners recaptats també es destinaran a la Fundació Amics de la Gent Gran. Finalment, el 29 de desembre es podrà donar sang al bus del Banc de Sang i Teixits.
