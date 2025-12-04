La pista de gel de Girona no tindrà un mercat de Nadal com l'any passat
S'obrirà entre el 20 de desembre i el 4 de gener al Palau de Fires
El Palau de Fires de Girona acollirà, un any més, la tradicional pista de gel durant les festes de Nadal, però ho farà sense el mercat que va ser la gran novetat de la passada edició. En les festes que van tenir lloc entre el 2024 i el 2025, i després d'un any sense pista de gel a causa de la sequera, es va optar per complementar la pista amb un mercat de Nadal i un espai de gastronomia que semblaria que no va funcionar com s'esperava i s'ha optat per eliminar-ho per aquestes festes. La raó és que no s'havia de pagar per l'accés al mercat ni les foodtrucks, només s'havia de pagar per patinar.
L'activitat va ser batejada com IMAGINA, un nom que va sortir de les inicials de les paraules market, Girona i Nadal. L'oferta comercial comptava amb parades de productes artesans de diferents sectors com decoració, bijuteria, moda, complements, joguines o alimentació. L'edició, que es va fer entre 21 de desembre de 2024 i el 6 de gener de 2025 va tancar amb 17.392 patinadors, 1.470 més que en l’anterior edició.
Aquest Nadal, la pista de gel del Palau de Fires estarà oberta entre el 20 de desembre i el 4 de gener entre les deu del matí i les nou de la nit i patinar tindrà un cost de 12 euros amb patins inclosos (el mateix preu que l'any passat). Tanmateix, el 25 de desembre estarà tancat, mentre que el 24 i el 31 de desembre està obert entre les deu del matí i les set de la tarda, mentre que l'1 de gener obrirà de les quatre de la tarda a les nou de la nit.
30 contenidors de mil litres
Això sí, l'esdeveniment tornarà a tenir els espais tradicionals, com la pista de gel de 800 metres quadrats, dividida en dues zones, una de les quals per a principiants. La pista tindrà 27 metres de llargada, tres carrils per baixar-hi amb trineu i un tobogan de dos metres i mig d'altura.
Igual que l'any passat, i amb l'objectiu de reduir el màxim el consum d'aigua, es tornaran a col·locar una trentena de contenidors de 1.000 litres cadascun per tal de garantir que bona part del gel provingui d’aigua reutilitzada. Tot això, després que durant el Nadal entre 2023 i 2024 no hi hagués pista de gel. En un principi, s'havia de fer reduint l'ús d'aigua de 80.000 a 48.000 litres, però finalment es va decidir suspendre per l'estat de sequera. Un cop superada l'emergència, la pista de gel va tornar amb aquests trenta contenidors per estalviar aigua.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra