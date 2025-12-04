Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona

L’home ha resultat ferit a la mà i ha estat traslladat a l’hospital Josep Trueta mentre els Mossos han assumit la investigació del succés

Diveres patrulles de la Policia Municipal i la zona abalisada a tocar la parròquia de Sant Pau després dels trets.

Diveres patrulles de la Policia Municipal i la zona abalisada a tocar la parròquia de Sant Pau després dels trets. / Alfons Petit

Eva Batlle

Girona

Un agent de la Policia Municipal ha disparat aquest dijous contra un home que els atacava amb una serra manual a Girona.

El succés s'ha produït davant la parròquia de Sant Pau, al barri amb el mateix nom cap a les nou del matí. Veïns han alertat els agents que l’home estava talant un arbre.

Quan la policia ha arribat, malgrat les seves demandes perquè desistís, l’home els ha atacat amb la serra. Davant la situació i en percebre que la seva vida podia perillar, l’agent ha fet ús de l’arma reglamentària i li ha disparat a la mà. Segons la regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu, l’agent “li ha disparat dos trets, un dels quals li ha ferit la mà, cosa que ha fet que deixés l’arma a terra”.

Agents dels Mossos a la zona on s'han produït els trets al barri de Sant Pau.

Agents dels Mossos a la zona on s'han produït els trets al barri de Sant Pau. / Miguel Angel Sànchez

L’home ha resultat ferit lleu i ha estat evacuat pel SEM a l’hospital Josep Trueta, on està custodiat per la policia. Ha quedat detingut com a presumpte autor d’un delicte d’atemptat contra els agents de l’autoritat.

La investigació del succés ha estat assumida pels Mossos d’Esquadra, ja que es tracta d’un incident amb arma de foc. La zona ha quedat totalment abalisada mentre la policia científica i els investigadors recollien proves i mostres.

Conegut al barri

El detingut, de 53 anys, és conegut al barri. Segons Aliu, “des del 2014 té una incapacitat permanent detectada, i està inclòs a la xarxa de salut mental de l’IAS”. L’individu ja havia estat detingut prèviament i compta amb cinc antecedents policials vinculats a la seva salut mental, amb els alts i baixos que presenta, ha afegit la regidora.

Per part de la Policia, s’ha activat assistència psicològica per a l’agent afectat i el seu company. Paral·lelament, està finalitzant les diligències corresponents, i el cas continua a mans dels Mossos d’Esquadra.

