Salt adjudica la construcció del nou pavelló per quasi 3,3 milions
L'empresa Rogasa ha guanyat el segons concurs públic després que el primer intent quedés desert i d'apujar el preu uns 400.000 euros
L'Ajuntament de Salt ha adjudicat a l'empresa Rogasa, amb seu al Prat de Llobregat, la construcció del nou pavelló. Ho ha fet al segon intent després que en la primera licitació el concurs quedés desert. De fet, s'hi havia presentat una empresa però la proposta no es va considerar adequada ni tan sols quan se li va demanar més documentació.
El desembre del 2024 es va aprovar el projecte bàsic per a la construcció d’un nou pavelló polivalent a la zona esportiva del Pla de Salt, amb una inversió de 2.871.080,79 euros. Passat l'estiu es va fer un segon intent amb un preu uns 400.000 euros superior: enfilant-se fins als 3.290.801,47 euros. En aquesta ocasió s'hi van presentar dues empreses Rogasa i Construccions Rubau. El pressuposst presentat per les dues ofertants era molt similar i la proposta tècnica també. El resultat final del concurs s'ha resolt per poc marge en favor de la primera. Aquesta setmana la Junta de Govern Local ha adjudicat els treballs a Rogasa per uns 3.274.353 euros.
El projecte, dissenyat per l'empresa TDA Arquitectura y Urbanismo 2002, es dividirà en dues fases: cadascuna amb un any de durada. La primera consistirà en la construcció de la pista i la coberta, i la segona fase inclourà els vestidors, les grades i altres elements annexos. El pavelló tindrà una superfície construïda de 2.209,80 metres quadrats, amb una pista de bàsquet principal. A més, hi haurà dues pistes de minibàsquet, una pista de voleibol i dues pistes de bàdminton.
A part, l’equipament comptarà amb dues zones de vestidors. També de les graderies, tant en la planta d’accés com en la primera planta. Es preveu que en el primer espai, adjacent al vestíbul, compti amb 54 seients, mentre en la primera planta n’hi hauria 271. D’aquesta manera, el pavelló tindrà 325 seients. Finalment, hi haurà espais complementaris com la recepció, la infermeria, magatzems o despatxos.
El plec de prescripcions tècniques del contracte indica que hi ha un «gran nombre d’usuaris i entitats esportives que fan ús dels equipaments esportius» que es troben el municipi. Això fa que, aquests, es trobin «al límit de les seves capacitats». És per això que a l’Ajuntament «li interessa incrementar el nombre d’equipaments esportius» amb la construcció d’aquest nou pavelló.
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- La gironina a qui no deixen ser ballarina professional perquè va en cadira de rodes
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Un veí de la Garrotxa mor en una allau a Andorra