Sarrià de Ter compra el local social de l'Associació de Veïns del Pla de l'Horta
L'objectiu és garantir a continuïtat de l'activitat associativa al barri i celebrar els 50 anys de l'entitat
L'Ajuntament de Sarrià de Ter celebra els cinquanta anys d'història de l'Associació de Veïns del Pla de l'Horta amb la compra del local social del barri. L'adquisició espon a la necessitat d'assegurar la continuïtat de l'activitat associativa al barri. Aquest espai es considera un punt de trobada clau per a tot el municipi, ja que no només l’utilitza l’associació de veïns sinó que s’hi celebren activitats molt diverses.
L'immoble, de propietat privada, va sortir a la venda aquest estiu i ara l’Ajuntament n’ha formalitzat la compra. L'operació garanteix la preservació del local com a equipament social i, alhora, suposa un reconeixement als 50 anys de feina de l'Associació de Veïns del Pla de l’Horta. Amb aquesta acció, l'Ajuntament aposta per continuar donant suport a la tasca que realitzen les entitats locals de Sarrià de Ter.
50 anys fent barri
L’Ajuntament i l’Associació de Veïns del Pla de l’Horta han organitzat un acte celebrar el 50è aniversari de l'entitat i la formalització de la compra del local social. L'acte "50 anys fent barri" tindrà lloc el dijous 12 de desembre, a les 7 de la tarda, al Local Social del Pla de l’Horta. El programa inclourà una exposició d'imatges que repassaran la història i els moments clau de l'associació, una taula rodona que reunirà expresidents i membres destacats de l'entitat i un concert de cloenda a càrrec dels alumnes de l'escola de música Sarriart.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una motoserra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l'abdomen d'una pacient
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- «Em dona igual» el català
- Aquesta és la botiga gironina que ofereix fuets amb una vintena de sabors
- Vídeo: Un home orina a les portes d'un bar de Girona a ple dia i discuteix amb el propietari
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies