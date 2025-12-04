La vida independent és un dret, no un privilegi

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep Tresserras Basela - Responsable de Relacions Institucionals de Som - Fundació

Girona

A Som – Fundació treballem perquè les persones amb discapacitat puguin decidir on i com volen viure, amb els suports que necessiten. Aquest principi guia la nostra tasca a tot el territori, on acompanyem 880 persones per garantir el seu dret a una vida plena. També comptem amb 512 compromisos del programa Som Futur, un programa que permet a les persones i a les famílies establir compromisos de suport a llarg termini i, per tant, planificar amb temps i tranquil·litat com s’organitzaran els suports quan elles ja no hi siguin.

El dret a la vida independent, reconegut en l’article 19 de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, no es pot garantir només amb recursos econòmics o habitatge accessible. Cal un acompanyament personalitzat, basat en la confiança, que ajudi cada persona a exercir els seus drets i decidir per si mateixa. Aquest és el paper que desenvolupem les entitats de suport: som la peça que connecta la persona amb la comunitat i que fa possible que la inclusió sigui real.

El dret a la vida independent i la desinstitucionalització són també prioritats en l’àmbit europeu. No debades, recentment Som – Fundació, juntament amb Dincat i Support Girona, hem participat en l’estudi Building inclusive housing: Perspectives from across Europe, elaborat per l’EASPD. L’informe analitza els reptes i les solucions per fer efectiu aquest dret a tot Europa, i ens ha permès traslladar la veu de les persones amb discapacitat i dels equips de suport a un debat europeu sobre com fer possible la vida independent.

És imprescindible que les administracions incloguin una reserva d’habitatges específicament per a persones amb discapacitat intel·lectual”

Tot i això, encara hi ha reptes que hem de superar. La manca d’habitatge accessible, les dificultats per obtenir suports adequats i la insuficiència de recursos públics continuen sent grans obstacles per garantir la igualtat d’oportunitats. En aquest sentit, és imprescindible que en les reserves d’habitatges destinades a persones amb discapacitat s’inclogui específicament la reserva per a persones amb discapacitat intel·lectual, garantint així que aquest col·lectiu no quedi exclòs.

En definitiva, cal que les administracions públiques, les entitats socials i la ciutadania treballem conjuntament per transformar aquest dret en una realitat quotidiana, i l’acompanyament de proximitat és clau. Per això, des de Som – Fundació defensem la importància de preservar el Casal Cívic i Comunitari La Rutlla (Hotel d’Entitats), des d’on desenvolupem la nostra tasca a les comarques gironines. Aquest espai compartit és un punt de trobada, cooperació i suport per a les entitats que treballem pels drets i la dignitat de les persones. Continuar aquí és continuar garantint que, també a Girona, la vida independent sigui un dret real i no un privilegi.

