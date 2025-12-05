ANÀLISI
Les claus del final de cicle de Jordi Viñas després de deu anys i mig a l'alcaldia de Salt
Amb diversos projectes al sarró després de dos mandats i mig, com la implantació del nou Trueta o la compra de l'antiga Gassol, vol donar visibilitat a Cristina Alarcón de cara a les eleccions del maig del 2027
Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt la setmana vinent després de mirar enrere i considerar que la feina feta li permet tancar un cicle després de deu anys i mig al capdavant de la institució municipal. El batlle acaba d'aprovar els pressupostos per l'any vinent i té sota el braç també la futura implantació del nou hospital Josep Trueta i el Campus de Salut, que al terme municipal saltenc està pendent tan sols d'uns informes de caràcter tècnic. La batalla sobre la ubicació d'aquest equipament sanitari l'havia començat ja l'anterior alcalde, Jaume Torramadé. Viñas donarà pas, molt probablement, a la qui és la seva número 2, Cristina Alarcón, que va participar a la candidatura republicana com a independent. Viñas tenia coll avall que era el seu últim mandat però ha acabat decidint plegar ara per donar visibilitat a qui hauria d'encapçalar la llista el maig del 2027. Ell però, seguirà com a diputat al Parlament, on hi és des de fa un any i mig, per continuar la seva carrera política escala catalana.
El calendari
Un dels calendaris que hi ha sobre la taula permetria a la nova alcalde o alcaldessa presidir ja el ple ordinari del mes de desembre, previst per al dia 15. Això significaria que abans l'actual batlle hauria renunciat formalment (l'opció més possible és la celebració d'un ple extraordinari el dimecres dia 10) i s'hauria nomenat el nou alcalde o alcaldessa, probablement en un ple el dissabte dia 13. El dissabte és quan històricament es nomenen els alcaldes, un dia que permet més formalitat que entre setmana.
Els projectes
A banda de tot allò vinculat al Trueta, després de més de deu anys a l'alcaldia de Salt, Jordi Viñas podrà treure pit de la compra de l'antiga Gassol per 5,5 milions, un enorme espai de 55.000 metres quadrats. Ara, el nou govern haurà d'acabar de definir quins usos hi impulsarà. També d'haver dotat de major musculatura la factoria cultural Coma Cros i de desencallar el Canal com a centre d'arts escèniques, després d'anys amb el projecte totalment aturat.
Habitatge
A Salt hi viuen unes 35.000 persones de 89 nacionalitats diferents, amb un 40% de població estrangera. Ara mateix, és el municipi amb un dels percentatges més alts en lloguers socials: un 8,8%. Una xifra similar a la mitjana europea, del 9%. En total, disposa d'un miler habitatges de lloguer social entre els de titularitat municipal, els del tercer sector, els de la Generalitat i els cedits per grans tenidors. Encara però, hi ha una llarga llista de demandants i hi ha desnonaments polèmics. Salt és el municipi gironí amb la renda mitjana més baixa, amb 24.847 euros per contribuent. Ja amb l'històric pla de sanejament liquidat, l'Ajuntament ha pogut fer inversions i anar reduint el deute que tenia.
Escombraries
Viñas ha vist com una vaga d'escombraries, durant les festes de Nadal de l'any 2021, omplia la vila de deixalles enmig del malestar veïnal. Tot i que no s'han reproduit incidents com fa dues dècades, sí que s'han viscut alguns enfrontaments al carrer, entre joves i la policia, arran de detencions o del desnonament d'un imam. També han generat rebombori l'ampliació de les zones blaves i verdes d'aparcament i una nova regulació de les construccions a les Deveses de Salt. Tot i que no és competència municipal, sí que també hi ha hagut diverses mobilitzacions per l'estat d'alguns equipaments educatius. El Gegant del Rec va aconseguir aixecar un edifici i abandonar els barracons, però hi ha queixes a l'institut Vallvera i al Salvador Sunyer hi ha retards considerables per poder convertir-lo en un edifici perquè entre l'Ajuntament i la Generalitat hi ha hagut intercanvis de documents per l'estat del solar on s'ha d'edificar el nou centre.
Els tres mandats
Jordi Viñas (ERC) va accedir a l'alcaldia de Salt el juny del 2015 tot i que no va ser la formació més votada. Va obtenir el suport dels regidors de les formacions d'esquerres. El candidat republicà va obtenir la majoria absoluta necessària en la votació d'investidura amb els vots dels cinc regidors republicans, els tres socialistes, el tres d'IPS-CUP i el de Canviem Salt. Jaume Torramadé (CiU) que havia guanyat les eleccions amb sis regidors, no va poder tornar a l'alcaldia. El govern el va acabar formant amb els dos regidors d'IpS-CUP, sempre en minoria.
Anys més tard, amb quatre anys de govern, el 2019 Viñas va tornar a ser escollit com a alcalde, aquest cop sí, després de ser la llista més votada. De fet, en la investidura en va fer prou amb els vots dels set regidors republicans. Poc després, Junts es va afegir al govern amb els seus quatre representants i d'aquesta manera sumaven la majoria absoluta.
El 2023 va repetir com a llista més votada, aquest cop amb sis regidors, i va començar sol el mandat però s'hi va acabar afegint Junts. Els dos grups no sumaven majoria absoluta i calien pactes amb grups de l'oposició. Durant un temps, tenia el suport extern d'IpS-CUP en temes cabdals de la ciutat com els pressupostos o les ordenances, així sí després de negociar-ho.
Fa poc els cupaires han trencat l'acord i el nou alcalde o alcaldessa haurà de governar sense la majoria absoluta fins al maig del 2027. Això vol dir, que haurà de negociar amb l'oposició els suports necessaris per cada votació. El pressupost per aquell any electoral podrien prorrogar-se, com passa en pobles on no hi ha majoria absoluta i l'oposició vol posar contra les cordes al govern de torn, tot i que ara mateix és ciència-ficció aventurar-ho.
El nou cicle
El nou cicle, si més no per Esquerra Republicana de Salt, passaria per les mans d'una persona que Viñas va anar a buscar expressament malgrat no ser militant del partit perquè fos la número 2 de la seva candidatura. Cristina Alarcón qui té més números d'accedir a l'alcaldia i és ben valorada pel seu bon negociar.
També tindria butlletes Toni Vidal, que, de fet és el tinent d'alcaldia de l'àrea d'on penja la regidoria d'Alarcón, que és la responsable de Serveis Generals i Gent Gran. Vidal és, juntament amb Àlex Barceló, un dels pals de paller i un indiscutible home fort dins del govern de Viñas des que va entrar a l'Ajuntament. Tot apunta però que, en acabar el mandat, els dos seguiran l'estela de Viñas i deixaran la política municipal.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre