El Cupó Diari de l'ONCE reparteix 35.000 euros a Bescanó
Montserrat Amat és la venedora que ha portat la bona sort al poble des del seu punt de venda al carrer Major
El Cupó Diari de l’ONCE ha repartit un premi de 35.000 euros a Bescanó. Montserrat Amat és la venedora que ha portat la bona sort al poble des del seu punt de venda al carrer Major, d'on ha sortit el cupó del dijous 4 de desembre que ha resultat afortunat.
Bescanó forma part de l’agència de l’ONCE a Girona, que ofereix suport personalitzat a 360 afiliats i compta amb 137 agents venedors.
El ‘Cupó Diari’ de l’ONCE posa en joc 500.000 euros al número i la sèrie, i 49 premis de 35.000 euros a les cinc xifres del número premiat. També hi ha premis de 250 euros per a les quatre primeres o quatre darreres xifres (450 premis cadascun), 9.000 premis de 25 euros per a les tres primeres o darreres, 6 euros per a les dues primeres i dues darreres, i reintegrament de 2 euros per a la primera o última xifra del número premiat.
Els cupons es poden comprar directament als 20.900 venedors de l’ONCE (2.500 a Catalunya), al moment escollint el número que vulguin gràcies al Terminal Punt de Venda (TPV), o bé a través de www.juegosonce.es i establiments autoritzats, informa l'entitat.
