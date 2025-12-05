La Fundació Princesa de Girona entregarà els premis a Barcelona fins l'any 2028
L’entitat no especifica si els premis podrien tornar a la ciutat de Girona, on van tenir lloc entre els anys 2009 i 2017
La Fundació Princesa de Girona (FPdG) preveu mantenir Barcelona com a seu de la seva cerimònia anual d’entrega de premis fins al 2028. Des de l’entitat confirmen també que la pròxima gala tindrà lloc el 14 de juliol de l’any vinent al Gran Teatre del Liceu, escenari que ja va acollir l’edició del 2025 i del qual la fundació en fa un balanç molt positiu. De cara al 2029 -quan es compleixi el vintè aniversari d’aquesta institució lligada a la Casa Reial- els seus responsables esperen trobar un espai “diferent” i “singular”, tot i que no especifiquen si els premis podrien tornar a la ciutat de Girona, on van tenir lloc entre els anys 2009 i 2017, i d’on van deixar de celebrar-se per tensions amb els governs municipals.
Malgrat que des de la FPdG admeten que en algun moment els agradaria tornar a la ciutat que dona nom a la fundació, apunten també que cal aprofitar el “context institucional” actual per seguir apostant pel Liceu. En aquest sentit, destaquen que aquesta ubicació els permet donar dimensió i visibilitat a uns actes que busquen connectar la Casa Reial amb la societat catalana en general i els seus joves en particular.
A més de l’entrega de premis, l’agenda de la Fundació per al pròxim any preveu un “tour” amb presència dels reis per diverses ciutats espanyoles. De fet, aquesta gira començarà al febrer al cinturó metropolità de Barcelona, concretament a Sant Boi de Llobregat, i estendrà les seves activitats per “potenciar el talent juvenil” a altres municipis del Baix Llobregat com Gavà, Viladecans i Castelldefels.
Reunió amb el patronat
Aquest dijous, els reis Felip i Letícia van presidir la reunió anual del Patronat de la Fundació Princesa de Girona. Durant la reunió, l’entitat va presentar un pla estratègic 2026-2029 que, entre altres novetats, preveu un increment dels seus ingressos per estabilitzar-se en els 6 milions d’euros anuals. Aquests fons, aportats per més d’un centenar d’empreses privades, financen programes de formació, premis i activitats esportives, entre d’altres.
De fet, la FPdG ha incorporat al seu patronat tres noves organitzacions (NTT Data, Grifols i Amazon Web Services) que se sumen a les més de 110 que ja en formen part. En acabar la reunió, el rei es va reunir amb els alcaldes de Sant Boi de Llobregat, Maria Lluïsa Moret; d’Alfafar, Juan Ramón Adsuara; d’Alaquàs, Guillermo Luján; i de Benetússer, Eva Sanz.
