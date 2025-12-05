Girona serà la seu de l'Assemblea General d'Eurotowns l’any 2026
L’esdeveniment tindrà lloc del 4 al 6 de novembre i hi participaran representants de les divuit ciutats petites i mitjanes europees membres de l’entitat
Girona serà la pròxima seu de l’Assemblea General d’Eurotowns que tindrà lloc entre el 4 i el 6 de novembre de 2026. L’anunci el van fer l’alcalde de Girona, Lluc Salellas i Vilar, i el tinent d’alcaldia i regidor de Talent, Innovació, Salut i Comunitat, Xavier Aldeguer Manté, coincidint amb l’últim dia de l’assemblea d’enguany, que es va fer a Gävle (Suècia). Aquest any la ciutat de Girona no va poder ser present a la trobada, però, tot i això, l’alcalde i el regidor van enviar un missatge a la resta de ciutats.
“Per Girona és un honor poder acollir l’any 2026 aquesta trobada anual de les ciutats d’Eurotowns. Aquesta trobada es farà coincidint amb el desè aniversari del reconeixement a la ciutat amb el Premi d’Europa. Girona és una ciutat oberta al món, una ciutat que planteja el present i el futur amb els reptes compartits amb el conjunt de ciutadania europea”, ha valorat l’alcalde de Girona.
Per la seva part, el regidor Xavier Aldeguer ha remarcat que els representants de les diferents ciutats membres seran “molt benvinguts a la ciutat de Girona per continuar junts les converses sobre els reptes compartits que tenim i per continuar construint aquesta organització tan necessària que és Eurotowns, per donar veu a les petites i mitjanes ciutats a Europa, i reforçar així també l’amistat que uneix els nostres pobles arreu del continent”.
Eurotowns és la principal xarxa de ciutats petites i mitjanes europees de la qual Girona és membre des de fa més de 30 anys. Durant la seva Assemblea General, que té lloc anualment a una de les ciutats membres i reuneix a representants de totes les ciutats, es decideixen les prioritats de la xarxa, la seva forma de treballar i altres qüestions essencials pel seu funcionament. Durant la trobada també té lloc la Jornada Anual de la Xarxa, dedicada a algun dels temes d’interès comú per les ciutats, a proposta de la ciutat que acull l’Assemblea. Actualment, formen part de la xarxa 18 ciutats de 7 països d’Europa, d’entre 50.000 i 250.000 habitants. Aquesta és l’única xarxa europea que representa les ciutats mitjanes europees.
Enguany, a Gävle, la Jornada Anual portava per títol “Liderant amb coratge i creativitat: Com les ciutats construeixen resiliència en temps incerts” i va posar el focus en com les ciutats gestionen les crisis i en la feina dels equips de protecció civil local en aquest àmbit. A més, també es va aprovar la Declaració de Gävle en solidaritat amb les ciutats ucraïneses, un document que reafirma el compromís de la xarxa amb la pau, la democràcia i la cooperació europea.
Durant la trobada també es va ressaltar la importància d’adoptar una posició comuna sobre el repte de l’accés i la política social d’habitatge i es va treballar en una Declaració sobre el proper Marc Financer Plurianual de la Unió Europea, que encara no ha estat adoptada oficialment.
Adhesió a la xarxa MedCities
La ciutat de Girona és una ciutat activa en moltes xarxes internacionals, fet que li permet projectar-se internacionalment, aprendre de pràctiques d’èxit d’altres ciutats i prendre decisions polítiques locals basades en l’aprenentatge global. En aquesta línia, el passat 26 de novembre va tenir lloc a Barcelona l’Assemblea General de MedCities, on es va aprovar l’adhesió de la ciutat de Girona a la xarxa.
La xarxa MedCities està formada per més de 80 ciutats de les ribes de la Mediterrània amb les quals es treballa per un desenvolupament urbà sostenible equilibrat i una millor governança. La regió mediterrània és un actor clau en el desenvolupament urbà europeu, i també una de les regions més afectades del món pel canvi climàtic. És per tot això que ser en aquesta xarxa és una aposta estratègica clau per avançar en l’àmbit de les polítiques urbanes de desenvolupament sostenible.
