Les obres de pavimentació del carrer del Pruner finalitzaran aquestes festes de Nadal
Els treballs, que van ser votats pels veïns i veïnes en els pressupostos participats del barri de Font de la Pólvora el 2018, van començar el setembre passat i han costat 70.500 euros
Les obres de pavimentació del carrer del Pruner finalitzaran al voltant de les festes de Nadal. Amb aquesta actuació, que va començar el setembre passat, l’Ajuntament de Girona dona resposta a la petició feta pels veïns i veïnes en els pressupostos participats del barri de Font de la Pólvora el 2018 per perllongar la urbanització executada l’any anterior fins al final del carrer on s’ubica la zona de l’aparcament.
La primera intervenció al carrer del Pruner es va fer l’any 2017, quan es va actuar en la millora de la pavimentació i del sanejament mitjançant la construcció de quatre embornals i la canalització de les aigües pluvials. També es va incloure la connexió dels baixants dels edificis propers al desguàs principal. Aquesta actuació només va afectar la primera part del carrer, davant l’Escola Bressol Cavall Fort. L’altra part del carrer fins a l’aparcament va quedar pendent d’execució.
Els treballs que s’estan portant a terme consisteixen a construir el paviment en forma de “V” amb la recollida d’aigües pluvials al centre fins al final de l’àmbit del bloc d’habitatges per, posteriorment, continuar el paviment amb una sola pendent transversal. La connexió amb l’aparcament es farà mitjançant escales i petits murets per salvar el desnivell, tant ascendent en el tram final com descendent en el lateral.
L’obra també permetrà incorporar, adequar i ampliar l’enllumenat de tot el carrer, col·locant cinc columnes d’enllumenat noves i sis lluminàries, així com ampliar la xarxa de sanejament i connectar-la amb l’existent.
Les obres de pavimentació, adjudicades a Construccions Pere Miquel SA, tenen un cost total de 70.500,01 euros (IVA inclòs).
El regidor d’Urbanisme de Proximitat i Planejament de l’Ajuntament de Girona, Lluís Martí Arderiu, ha explicat que “en aquest cas no es tracta només de donar resposta a la petició veïnal resultant dels pressupostos participats sinó de finalitzar l’obra que es va iniciar fa anys, completant-ne el recorregut amb una urbanització que a més millora notablement el carrer quant a l’enllumenat i la xarxa de sanejament i, alhora, salva els desnivells existents, generant una connexió més adequada amb els àmbits i l’equipament més propers”, segona ha indicat en un comunicat.
