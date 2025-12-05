El matrimoni ideòleg de l'assalt a la infermera assassinada a Girona, absolt de vendre's un pis per no pagar la fiança
L'Audiència revoca la sentència del jutjat penal, que els condemnava a 2 anys i mig de presó per alçament de béns
L'Audiència ha revocat la sentència d'un jutjat penal que condemnava el matrimoni ideòleg de l'assalt a casa de la infermera assassinada a Girona el setembre del 2020 a 2 anys, 6 mesos i 1 dia de presó cadascun per vendre's un pis per evitar pagar la fiança. La secció tercera ha estimat el recurs de la defensa, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, i els ha absolt del delicte d'alçament de béns. L'Audiència ressalta, com que finalment no van condemnar el matrimoni a pagar cap indemnització, la venda de la propietat és "atípica" perquè no hi ha "cap creditor a qui es pugui perjudicar". La parella es va vendre el pis per 180.000 euros després que el jutjat els requerís, al costat dels altres dos processats, consignar 280.000 euros.
"Els fets declarats provats són atípics", resol la sentència de la secció tercera de l'Audiència que absol els autors intel·lectuals del robatori a casa de la infermera de Girona del delicte d'alçament de béns. El penal 1 havia conclòs que es van vendre el pis que tenien en propietat a la ciutat amb la finalitat d'evitar que els l'embarguessin per cobrir la fiança que el jutjat que investigava l'assassinat havia requerit amb la finalitat de garantir que hi hagués diners per fer front a possibles indemnitzacions.
El jutjat d'instrucció 2 de Girona, que portava la investigació per l'assalt mortal, va dictar una interlocutòria el 4 de març del 2021 donant cinc dies tant al matrimoni com als dos autors materials del robatori i l'assassinat per consignar 280.000 euros en concepte de responsabilitat civil. La resolució advertia que, si no abonaven la quantitat, "es procediria a l'embargament de béns suficients per cobrir-la".
La parella es va vendre el pis, que havia estat el domicili familiar, l'11 de març del 2021 per 180.000 euros. Aquests diners, però, no es van aportar al jutjat i la parella al·legava que no havia venut la propietat per evitar-ne l'embargament, sinó per cobrir les necessitats de la seva filla menor d'edat mentre ells estaven en presó preventiva.
El penal 1 de Girona va concloure que aquesta manera d'actuar era delictiva: "No es pot al·legar que els acusats actuessin moguts únicament per la imperiosa necessitat d'assegurar-se les necessitats de la seva filla, sinó amb el ferm propòsit de desviar el seu patrimoni i no fer front a les responsabilitats civils que se'ls exigia". "Sabien, quan van formalitzar la venda, que havien de prestar fiança i que no podien disposar lliurement del capital ingressat per la venda de l'immoble, sinó que l'havien de posar a disposició de l'autoritat judicial, que seria qui adoptaria les mesures que calguessin per assegurar les necessitats de la menor", afegia la sentència.
El jutjat afegia que el fet que finalment no els haguessin condemnat a pagar cap indemnització "no elimina la punibilitat de la seva conducta, perquè és un delicte de mera activitat" i els condemnava a 2 anys, 6 mesos i 1 dia de presó i a pagar una multa de 2.705 euros cadascun.
L'advocat de la parella, Sergio Noguero, va recórrer contra la sentència del jutjat penal 1 i ara l'Audiència li ha donat la raó. La resolució de la secció tercera argumenta que els fets "són atípics": "El fet que el delicte enjudiciat sigui de simple activitat (i, per tant, no requereixi un perjudici concret) no elimina el requisit de l'existència d'un creditor a qui es pugui perjudicar i, per tant, l'existència d'un deute real".
Per això, l'Audiència de Girona revoca la sentència i absol els dos processats.
Els ideòlegs
L'assalt mortal va arribar a judici a l'Audiència de Girona el setembre del 2024. El jurat popular va declarar la parella culpable d'haver planificat el robatori. El veredicte va considerar provat que el matrimoni format per Consol Jacome i Jordi Radresa va ser el cervell del pla perquè sabien que la víctima, que era infermera i supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona i també tenia una consulta de podologia al seu domicili, tenia diners a casa. Així, van ordir un pla segon el qual els altres dos condemnats, Nicolau Morell i Eugenio Pérez, executarien el robatori.
Així, el 25 de setembre del 2020 Jordi Radresa va acompanyar els dos condemnats per assassinat, Nicolau Morell i Eugenio Pérez, fins a casa de la víctima en cotxe. Mentre el primer s'esperava a dins del vehicle, els altres dos van entrar a l'edifici cap a dos quarts de set de la tarda. Eugenio Pérez anava vestit amb una granota de feina, i Morell duia una bossa amb cinta americana i brides.
Segons va concloure el jurat, els dos assaltants van agredir la víctima, la van lligar de mans i peus, i la van tenir retinguda i immobilitzada una estona abans d'estrangular-la. Pérez i Morell van sortir de l'edifici poc després de les set del vespre. El veredicte recollia que els dos homes van atacar la infermera a traïció, sense donar-li cap possibilitat per defensar-se i que la van matar per intentar ocultar el seu objectiu: el robatori.
A partir del veredicte, l'Audiència de Girona va condemnar el matrimoni a 5 anys de presó per robatori amb violència a casa habitada en concurs amb detenció il·legal. Als autors materials els va condemnar a 25 anys i mig de presó i 26 anys de presó per assassinat amb traïdoria, intent de robatori amb violència a casa habitada i detenció il·legal.
Posteriorment, el TSJC va estimar un altre recurs de la defensa i va rebaixar les penes a tots els condemnats concretant la del matrimoni en 4 anys i mig de presó cadascun i la dels assassins en 24 anys i mig de presó.
