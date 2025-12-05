Tornen a denegar la llicència per fer una sala de festes al costat del pont de la Barca de Girona
L'Ajuntament pretén "veure quina és la millor ordenació per aquest àmbit" i posar sobre la taula "els usos que s'hi han de fer"
L'Ajuntament de Girona tornarà a denegar la llicència d'obres en una nau al costat del pont de la Barca de Girona que s'havia de convertir en una sala de festes i concerts amb una capacitat per a més de 600 persones. Està previst que la suspensió de tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca s'aprovi en el ple municipal del pròxim dimarts, tot i que el regidor d'Urbanisme de Proximitat, Lluís Martí, indica que "podria ser que anés al ple de gener" per temes jurídics.
En una entrevista a la ràdio Municipal, Girona FM, Lluís Martí va exposar aquest dijous que no només se suspendrà la llicència per aquest àmbit on es volia fer la sala de festes i concerts, sinó que també afectarà "l'àmbit que queda per sobre". El regidor va detallar dos motius pels quals no es faria. En primer lloc, per "veure quina és la millor ordenació per aquest àmbit", ja que s'hi "preveu fer un vial que ara no existeix". L'altre motiu és que "s'obri el debat sobre els usos que s'hi han de fer".
L'equipament que es volia impulsar s'havia d'anomenar "Alter" i tenia per objectiu ser una rèplica de la famosa sala barcelonina Razzmatazz. El nom era un joc de paraules entre "alternatiu" i "riu Ter", ja que el riu queda a pocs metres d'on es projectava la discoteca i ara hagués quedat protegit per un mur antiinundacions que es va construir fa uns anys. Hauria tingut gairebé 800 metres quadrats on estava previst fer cinc barres, tres sales privades i una pista repartides en dues plantes.
Segona vegada
La possibilitat de fer una discoteca al costat del pont de la Barca es va posar sobre la taula a inicis de 2023. Segons el promotor, semblava que anava tot sobre rodes perquè ja hi havia un informe favorable del consistori que, finalment, a principis de l'any passat va denegar la llicència d'obres per construir l'equipament.
En aquell moment, es va al·legar que hi havia una persona que vivia a l'edifici annexa (que estava en molt malt estat) a la nau on es volia fer la sala de festes i concerts, cosa que, segons la normativa municipal, no permet fer aquesta mena d'activitats. Els impulsors de l'equipament, però, van comprar aquest edifici annex l'octubre de 2024 amb l'objectiu d'enderrocar-lo. Un cop a terra, es va tornar a demanar la llicència, que ara, un any més tard, es tornarà a denegar.
Forta oposició
Des del principi, la projecció d'aquesta sala de festes i concerts va generar molta polèmica i indignació entre els veïns dels barris de Sant Ponç i Fontajau, que van arreplegar firmes per demanar que no es fes. En pocs dies en van recollir més de 500. Els residents a la zona asseguraven que la discoteca portaria problemàtiques a causa de la inseguretat, els sorolls o l'augment de les botellades, a part de la pèrdua de llocs d'aparcament.
La possible obertura de la sala també va portar crítiques per part de l'oposició. En un ple de finals de l'any passat la regidora del PSC Cristina Cots va demanar si el consistori tenia pensat "modificar el pla general o fer un plantejament derivat per regular els usos recreatius". El fet suspendre tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca farà replantejar la situació, com va dir Lluís Martí.
