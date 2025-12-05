Viñas deixa l'alcaldia de Salt dimecres amb "la consciència tranquil·la i amb la feina feta"
Argumenta que no es vol perpetuar al càrrec i marxa amb el campus de Salut al sarró i onze pressupostos aprovats
La número 2, Cristina Alarcón, assumirà el càrrec el dissabte 13 de desembre
L'alcalde Salt, Jordi Viñas (ERC), deixarà el càrrec en un ple extraordinari que se celebrarà el dimecres 10 de desembre, a les set de la tarda. Assumirà l'alcaldia la fins ara número 2, Cristina Alarcón en un altre ple extraordinari el 13 de desembre, un dissabte, a les deu del matí. D'aquesta manera, Alarcón ja presidirà el ple ordinari del 15 de desembre. Viñas ha assegurat que ho deixa ara perquè mai ha entès el carrer com una feina i no volia perpetuar-se. "Sempre he volgut fer d'alcalde, no ser l'alcalde", ha dit. El batlle ha indicat que marxa amb "la consciència tranquil·la" i amb la feina feta i ha ressaltat projectes com l'arribada del campus de Salut a Salt i els onze pressupostos aprovats durant els 10 anys i mig de mandat.
Viñas ha fet la compareixença per explicar els motius de la renúncia, aquest divendres, al saló de sessions de l'Ajuntament de Salt que s'ha omplert amb els regidors de l'equip de govern. L'alcalde ha assenyalat que "sempre" ha "defensat que ser alcalde no és una feina, sinó un càrrec que s'ostenta durant un temps". A parer seu, ha dit, "és una temporalitat de servei públic". "He explicat moltes vegades que exercir-lo en dos o tres mandats, com a màxim, em sembla un temps just", ha dit. El batlle ho ha reforçat tirant d'un saltenc històric: "A l'avi Sunyer sempre li havia sentit dir que un mandat és per aprendre i un altre és per governar". Aquestes paraules sàvies de Salvador Sunyer - ha reafirmat- les he fet sempre meves, les he portat sempre amb mi."
Compaginar els càrrecs
Els arguments de l'alcalde per argumentar perquè ha escollit marxar ara han estat diversos. "Mai he volgut perpetuar-me en aquesta responsabilitat" i per això, ha subratllat, ja tenia clar que el 2027 no es tornaria a a presentar a les eleccions municipals de Salt. "Sempre m'he considerat una persona honesta i responsable, primer amb mi mateix i, especialment, quan es tracta de l'Ajuntament de Salt", ha continuat. Des del maig de l'any passat compagina la tasca de l'alcaldia amb la de diputat al Parlament. Aquesta nova responsabilitat, ha admès, "és evident que també ha ajudat a prendre la decisió." El fet de compaginar els dos càrrecs durant un any i mig, ha declarat que són "dues responsabilitats exigents que he assumit amb la voluntat de minorar el municipi i, per extensió, el país".
Per tant, sent "coherent" amb allò que ha Viñas diu que ha defensat sempre i "un cop aprovat un nou pressupost municipal tot just aquest mes passat, l'onzè aprovat des del 2015", considera que "és el moment adequat per anunciar" que deixarà el càrrec d'alcalde dimecres. "És una decisió meditada i pensada, fer d'alcalde de Salt vol dir pensar en el poble cada dia i crec que ho he fet sempre, des de la proximitat i escoltant la gent", ha insistit. "Puc afirmar amb orgull que ser l'alcalde de sal des del 2015 ha estat un dels honors més grans de la meva vida. Han estat anys intensos, plens de reptes i aprenentatges i sempre amb l'únic objectiu de millorar el municipi i la vida dels saltencs i saltenques en definitiva, la vida dels nostres veïns i veïnes", ha resumit.Viñas ha reiterat que "la gent pot entendre perfectament que arribi un moment de donar un relleu."
Balanç
L'alcalde preveu fer un balanç ampli de la seva gestió el dia de la renúncia formal. Aquest divendres però ha detallat "sempre hi ha coses pendents per fer i per executar". Tot i això ha apuntat que durant aquests deu anys i mig "s'ha fet una feinada molt important en molts àmbits de la ciutat" i que han estat "capaços de projectar una ciutat amb mirada de futur i mirades d'oportunitats". "Em sento especialment orgullós que el campus de Salut vingui a Salt", ha concretat, i més tenint en compte que és "un gran projecte no només de Salt, sinó del territori".
El relleu
"Després del número 1 i el número 2", ha recordat Viñas quan se li ha preguntat per qui ha d'assumir el càrrec. És la lògica tot i que no s'ha seguit sempre, per exemple, a l'Ajuntament Girona. I amb la marxa de Viñas de l'Ajuntament entrarà una altra persona de la candidatura a exerci de regidor Serà la número 10, Regina Bover, ja que l'exregidor Min Cunill, número 7 de la llista, ha renunciat, com també ho han fet Yasmina Koubghi Sbaii i Daniel Coll. Quan Alarcón assumeixi l'alcaldia és qui haurà de redistribuir el cartipàs amb les noves resposabilitats entre els regidors del nou govern.
Qui és Cristina Alarcón?
Per descriure Alarcón, l'alcalde saltenc ha indicat que dona "importància als equips" i ha recordat que Alarcón ja va ser a les llistes anteriors de l'any 2019 i va ser regidora i que al 2023 anava de número 2 a la llista. "Això no és casualitat", ha reblat. "Jo sabia que no em presentaria - el 2027- i era previsible començar a pensar en relleus per tant, ara que deixo l'alcaldia passa a ser alcaldessa la número 2". Ha exposat que Alarcón "és una persona vinculada amb les entitats" i amb "una capacitat de gestió molt important". Viñas també ha destacat la seva capacitat i il·lusió de treball" i de "treballar per Salt de de diferents àmbits". Ho ha demostrat intensament aquests sis anys com a regidora", ha conclòs.
Biografia
Alarcón és regidora de Serveis Generals i Gent Gran i tècnica especialista en Administració i Fiances. Actualment treballa al CAP. Té 48 anys, està casada i té un fill i una filla. Va néixer a Girona i des dels vuit anys viu al municipi de Salt. És Graduada en Educació Social per la Universitat de Girona (UdG) .
Del 2003 al 2005 va treballar a la Cambra de Comerç de Girona i des del 2005, treballa a l’Institut Català de la Salut, on ha desenvolupat diverses funcions amb la direcció de l’organisme i a l’àrea de recursos humans de l’ICS. L’any 2018 passa a treballar a la Unitat d’Atenció al Ciutadà dels Centres d’Atenció Primària del municipi de Salt, des d’on va haver de gestionar una etapa complexa com el de l’epidèmia de la COVID-19.
Des del 2019 és regidora a l’Ajuntament de Salt pel grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). En aquelles eleccions va ocupar el lloc número 6 de la llista i als comicis del 2023 va ocupar el segon lloc de la llista. En el primer mandat va ser regidora de Serveis Generals i Promoció de la Ciutat, mentre que l’actual mandat és la regidora responsable de Gent Gran i Serveis Generals. Des del 2023 és consellera del Consell Comarcal del Gironès on porta la cartera de Promoció Econòmica.
Sempre ha estat molt vinculada al teixit associatiu del municipi de Salt col·laborant i participant amb diverses entitats. Des del 2003, forma part de Kinbédeball, una de les entitats vinculades al Carnestoltes, a la Comissió de Reis i la Festa Major. Va ser presidenta del Club Bàsquet Pompeu Fabra abans de la integració de l’entitat al Club Bàsquet Salt i durant l’etapa escolar dels seus fills va estar implicada a les diverses associacions de famílies dels centres educatius respectius.
- Un policia municipal dispara contra un home que els atacava amb una serra a Girona
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»
- Jordi Viñas (ERC) deixarà l'alcaldia de Salt en els propers dies
- Els Bombers alliberen un nadó tancat dins d'un cotxe a Girona
- Cinc empreses concentren el 30% dels porcs que es crien a Catalunya
- Un xoc frontal entre un tràiler i una furgoneta a l'N-II deixa un ferit crític
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre