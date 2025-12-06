Denuncien una "olor insuportable" per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
L'edifici té embussades les canalitzacions i ja fa més d'un mes que els veïns conviuen amb les males olors
Els veïns que viuen a l’edifici del costat del bloc de pisos ocupats dels números 13-15 de la ronda Ferran Puig de Girona s’han tornat a queixar de les molèsties ocasionades. Ara, són les aigües fecals que surten per una canalització i van a parar al pati interior i provoquen un “pudor insuportable”. Els residents als immobles limítrofs diuen que “literalment” de la canonada surten excrements humans, pixum o papers de vàter utilitzats.
Asseguren que els és “igual que siguin ocupes”, si no que el tema és que “la gent es comporti”. Tot això, perquè fa més d’un any que els ocupes els tenen “martiritzats” i ho cataloguen com una “situació pesada”. “Si es comportessin no hi hauria cap problema”, però lamenten que a l’estiu va ser la “música a tot volum”, fa poc també van tenir problemes amb un compressor a gasoil que va derivar amb dues persones intoxicades. “L’aparell continua allà i ningú l’ha tret”, critiquen. Ara, s’ha afegit el problema amb les aigües fecals i les males olors que produeixen des de fa “més d’un mes”.
Tot això, perquè l’edifici ocupat té “embussades les canalitzacions de les aigües fecals”, segurament, pel deteriorament progressiu que ha patit l’immoble. En un principi, van connectar les canalitzacions a l’edifici del costat, el que va provocar que les aigües fecals anessin a parar als locals situats als baixos de l’immoble. Això es va “arreglar desconnectant les canalitzacions” que fa un temps s’han deixat al pati interior.
Demanen “responsabilitats”
Els veïns han posat diferents denúncies que han entrat a l’Ajuntament de Girona. Demanen que es facin “les oportunes inspeccions tècniques” per poder “comprovar les obres i instal·lacions executades sense llicència”. En el cas que siguin “il·legals” reclamen la seva “retirada immediata” i que s’apliquin “les mesures necessàries per evitar la repetició d’aquests fets”.
També volen que es mirin les “connexions irregulars a la xarxa d’aigua” i que la solució “no sigui tornar a connectar la canal de les aigües pluvials” a l’edifici del costat, perquè això provocaria que les aigües tornessin a anar a parar al negoci dels baixos. Finalment, demanen que “es depurin les responsabilitats legals i administratives que se’n puguin derivar”.
Ocupat des de 2024
L’edifici dels números 13-15 de la ronda de Ferran Puig va ser ocupat a finals de juliol de l’any passat per diverses famílies, algunes de les quals amb menors. Els Mossos d’Esquadra han desallotjat en diverses ocasions alguns pisos, mai ho han fet tots els habitatges, però un cop els cossos de seguretat han marxat, els ocupants han tornat a entrar-hi.
Els habitatges van quedar buits després que de la revisió del Pla General que es va fer el 2002 detallés que l’edifici havia d’anar a terra, amb la finalitat que hi hagués espais de respir al voltant de diferents punts del costat de la via del tren. Abans hi havia famílies que residien als pisos i dos comerços als baixos (una botiga d’electrodomèstics i un restaurant xinès).
Amb el temps, s’ha anat deteriorant i el seu destí final és la demolició. Això ja va passar el 2016 amb un edifici que es va enderrocar a l’encreuament entre els carrers Tomàs Mieres i Santa Eugènia. Tot apunta, a més, que un altre edifici de Tomàs Mieres que fins fa poc estava ocupat (i tapiat perquè hi tornessin a entrar), es començarà a enderrocar la pròxima setmana. Pel que fa al de la ronda Ferran Puig, de moment, no hi ha data.
