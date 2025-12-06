IPS-CUP de Salt critica els últims anys d'alcaldia de Viñas: "O s’està al Parlament o s’està pel municipi"
Lamenten que s'hagin "incomplit acords i perdut el rumb" i demanen a la futura alcaldessa que "s’estigui a Salt i per Salt"
IPS-CUP ha criticat els últims anys com a alcalde de Jordi Viñas (ERC) a Salt. El primer edil farà oficial la seva renúncia en un ple extraordinàri el pròxim dimecres i es nomenarà la fins ara número dos, Cristina Alarcón. En un comunicat, però, els cupaires han retret a Viñas que des de 2023, des que va ser elegit diputat al Parlament de Catalunya, hagi estat més per la política a escala catalana que per la local. "O s’està al Parlament o s’està pel municipi", etziben.
En aquest comunicat també assenyalen que "és incompatible ser alcalde i tenir diferents càrrecs de representació amb la complexitat que té Salt". Ara, demanen a la nova alcaldessa que "s’estigui a Salt i per Salt" i que, "a diferència de Viñas, assisteixi als Consells Escolars, freni els discursos d’odi de l’extrema dreta i posi les vides dels saltencs i saltenques al centre de la política municipal".
A part, són durs amb l'aprovació dels nous pressupostos. En el ple del passat dilluns, i en la que va ser la seva última intervenció "serà recordat no pel que va dir, sinó pel que va ometre: la millora de la qualitat de vida dels saltencs i saltenques", remarca IPS-CUP.
"Incomplint acords"
Al mateix temps, la formació ha recordat que el 2015, va apostar per "governar conjuntament en minoria" en el que va ser el primer mandat de Jordi Viñas. Sabien que era una idea "arriscada", però tenien "ganes de transformar el municipi", tot i que apunten que "ERC era un partit que tenia la necessitat d’acostar-se a l’esquerra per tal de complir amb els acords de govern".
En el segon mandat, a partir de 2019, ERC va governar amb Junts de "forma molt còmoda", ja que estaven en majoria absoluta. Durant el mandat denuncien que hi va haver un "costant de menystenir l’oposició i van fer i desfer sense consensos de ciutat".
Finalment, el 2023, Viñas va "necessitar" els vots IPS-CUP per ser alcalde. Lamenten, però, que després d'un any i mig en el qual els cupaires van "proposar un seguit de mesures", el fins ara alcalde va "tornar a fallar, incomplint els acords i perdent el rumb, virant d’esquerra a dreta segons li convenia". Al principi del mandat, la formació va fer un acord de governabilitat per aprovar els temes cabdals estant a l'oposició. En vista que no s'aconseguia arribar on demanaven, el maig d'aquest any, van anunciar que deixaven de donar suport en aquests temes importants.
- Traslladen en avió medicalitzat a Anglaterra l'adolescent arrossegada per una onada a Lloret el novembre
- Un estudi a espais naturals gironins detecta que la fauna modifica els hàbits per evitar trobar-se amb humans
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Serena Formiglio, artista del panettone: “Vull portar un racó d’Itàlia a un petit poble de Girona”
- Aquests són els millors plans per fer durant el pont de la Puríssima a les comarques gironines
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- Aviació Civil atribueix a un gir sobtat del vent l'accident d'un globus aerostàtic a Olot, que va deixar tres ferits
- Guillamino: «Tots els monjos de Poblet anaven a combregar: què havia de fer, jo?»