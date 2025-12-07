Adjudiquen les obres per reparar les passeres del riu Güell de Girona
L’empresa Rehabilitacions Pons SL es farà càrrec dels treballs per un import de 164.345,95 euros
L’Ajuntament de Girona ha adjudicat recentment les obres per renovar les estructures de les dues passeres que serveixen per travessar el riu Güell entre els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla. Els treballs han estat adjudicats a l’empresa Rehabilitacions Pons SL per un import de 164.345,95 euros, tot i que el preu de sortida del concurs públic era de 167.905,53 euros.
Hi va haver dues empreses que es van presentar al concurs públic convocat per l’Ajuntament. La que no ha guanyat, Rècop Restauracions Arquitectòniques SL, va fer una oferta de 167.552,92. Rehabilitacions Pons SL va fer «l’oferta més» i no es troba «en baixa temerària».
Fonts municipals expliquen que a partir d’ara, com a molt, es tardaran dos mesos a començar les tasques per reparar les passeres. Tot això, perquè s’han de fer tràmits com formalitzar el contracte o presentar documentació de riscos laborals. Per tant, les reformes començarien, com a tard, a principis de febrer del pròxim any i es preveu que finalitzin abans de començar l’estiu perquè les tasques tenen una durada aproximada de quatre mesos.
D’aquesta manera, un cop acabi tot el procés les infraestructures hauran estat més de dos anys amb tanques protectores. Aquestes es van col·locar amb l’objectiu d’evitar el pas de vianants sobre la zona malmesa a l’espera d’iniciar les obres per rehabilitar les fustes malmeses.
En concret, són les dues passarel·les de fusta que hi ha al carrer del Riu Güell, entre la rotonda del Pont del Dimoni i la rotonda del Riu Güell. Una passa per sobre el riu entre el carrer de Narcís Xifra, al barri de Sant Narcís, amb el carrer Bastiments, ja a Can Gibert. L’altre enllaça l’avinguda de la Hispanitat amb el carrer Balandrau.
Més d’un any tancats
El febrer de 2024 que la Policia Municipal de Girona va alertar del mal estat de les passeres, amb taulons aixecats i cargols per fixar-los que estaven inoperatius. Hi havia hagut queixes veïnals pel mal estat i, fins i tot, una dona va caure. Dos mesos més tard, a finals d’abril, es tancaven part de les estructures.
Tot i que les passeres no estan clausurades per complet, fa més d’un any i mig que una part està envoltada amb tanques. El retard és deu, principalment, al vistiplau de l’Agència Catalana de l’aigua (ACA), ja que els treballs es faran a sobre del riu Güell, tot i que també hi ha hagut altres temes burocràtics pel mig.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- El conseller d’Agricultura durant la pesta porcina del 94: “S’hauria de donar barra lliure per eliminar senglars arreu”
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Denuncien una 'olor insuportable' per la presència d'aigües fecals al pati interior dels pisos ocupats de Ferran Puig
- La 'food truck' gironina amb la millor carn del món i al preu més econòmic d'Espanya
- Aquest és el mercat que atraurà milers de gironins durant el pont de la Puríssima
- La Bonoloto deixa dos milions d'euros a una única persona a Porqueres
- Elimina el greix del vidre del forn amb aquest senzill truc