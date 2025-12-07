Volen apujar l'IBI a la propietat de l'edifici ocupat de Kan Kolmo de Girona al·legant que és un habitatge buit
L’import s’incrementaria uns 400 euros, ja que segons l’Ajuntament no hi ha consum d’aigua, un dels requisits pels quals ja es pot declarar que a un immoble no hi viu ningú
L’Ajuntament de Girona ha enviat un requeriment a la propietat de l’edifici ocupat de Kan Kolmo perquè s’ha decretat que l’habitatge està buit i, per aquest motiu, haurà de pagar més d’Impost Sobre Béns Immobles (IBI). L’edifici, ubicat al número 41 del carrer del Carme, fa més de deu anys que està ocupat, però semblaria que en els últims dos anys tampoc s’han registrat consums d’aigua, aspecte que té en compte l’Ajuntament a l’hora de declarar un habitatge buit. Tampoc hi ha ningú empadronat, i aquest és un segon factor que té en compte el consistori.
L’immoble està dividit en dues parts i té dues propietàries. La planta baixa i dues plantes amb un pis cada una pertany a una persona. És en aquesta que Diari de Girona ha pogut saber que el 23 de setembre se li va fer un requeriment per pujar-li l’IBI. L’import que haurà de pagar de més respecte a aquest any és d’uns 400 euros per pis. Això, sense comptar la taxa d’escombraries, que també ha de pagar la propietat. L’altra persona és propietària del garatge, de la qual aquest mitjà desconeix si ha rebut el requeriment.
Per la seva part, fonts municipals asseguren que l’Ajuntament ni Gestió Tributària «no poden donar cap mena d’informació sobre quin import d'IBI paga o no un contribuent». Tampoc «quins procediments tributaris de regularització sobre aquest contribuent s’estan portant a terme».
Per què l’habitatge és buit?
Fins al 2023, per decretar buit un immoble, es tenia en compte, en primer lloc, si hi havia empadronat alguna persona, i després ja es mirava si s’havia consumit aigua. Aquest any la cosa ha canviat amb les noves ordenances fiscals, amb les quals l’Ajuntament pretenia ser «més restrictiu» va dir la tinenta d’alcaldia i regidora de Convivència i Seguretat, Sílvia Aliu. Ja no s’ha tingut en compte que no hi hagués ningú empadronat, sinó que passava per davant que no hi hagués consum d’aigua.
Recentment, l’Ajuntament ha aprovat unes noves ordenances fiscals amb les quals encara serà més restrictiu. A partir de 2026 també ja es considerarà buit un habitatge si té fins a cinc metres cúbics d’aigua consumits.
Sentències pel desallotjament
Hi ha hagut diferents sentències per desallotjar l’edifici i el Suprem ha decretat que l’ocupació és il·legal, però fins ara tots els intents per desallotjar-lo han quedat en va. Les propietàries ja fa anys que van denunciar els ocupes i van demanar recuperar els immobles. També van reclamar als jutjats condemnar un imputat a pagar una multa de 1.500 euros per un delicte d'usurpació de béns immobles.
Amb tot, va preveure un llançament pel 30 de setembre de 2024, que es va ajornar fins al 12 de desembre del mateix any. La propietat, però, va preferir tornar-lo a ajornar en vista que una família en situació de vulnerabilitat encara podia continuar a l’immoble. Ara per ara, no hi ha data per un nou llançament, tot i que la data límit per decidir-la és el 31 de desembre d’aquest any.
Kan Kolmo es troba ocupat des de 2009, quan l'edifici estava completament abandonat i en desús. Anteriorment, havia estat una fàbrica de taps de suro que es va tancar a principis de la dècada dels setanta.
