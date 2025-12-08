Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents
Els Mossos busquen els lladres que van regirar tota la casa després de lligar i amenaçar el fill dels propietaris
Un robatori amb violència va sacsejar la matinada de diumenge el barri de Palau-sacosta de Girona. Almenys dos assaltants van entrar en un habitatge del carrer Torres de Palau després de forçar una finestra. A dins, es van trobar el fill dels propietaris -major d'edat-, que s’havia despertat en sentir sorolls pels volts de quarts d'una de la nit.
Els lladres es van veure sorpresos i van respondre de forma violenta: el van immobilitzar, lligar i amenaçar de mort amb una pistola, com va avançar El Caso i ha confirmat Diari de Girona, i el van colpejar amb l'arma, provocant-li una ferida al cap.
Amb la víctima reduïda en una habitació, els intrusos van escorcollar la casa durant prop de mitja hora abans de fugir. El jove va aconseguir deslligar-se i avisar el 112.
Els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Girona han obert una investigació per identificar i localitzar els autors, que haurien intentat robar també en un altre domicili del mateix carrer d'aquest barri de Girona.
De moment es desconeix què han sostret d'ambdós habitatges assaltats.
