Girona revisarà el pont del Bisbe Lorenzana per avaluar-ne l’estat i el risc d’inundació
La infraestructura serà sotmesa a un estudi tècnic complet per determinar-ne la conservació, la durabilitat i les actuacions de manteniment necessàries
L’Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per elaborar una avaluació exhaustiva de l’estat del pont del Bisbe Lorenzana, una estructura construïda l’any 1990 i projectada pels arquitectes Manel Alemany i Masgrau, Miquel Àngel Garcia i Valcarce, i l’enginyer Josep Alemany i Masgrau. El pont, de 40,20 metres de llargada i 2,60 metres d’amplada, serà sotmès a un estudi tècnic complet amb l’objectiu de determinar-ne la conservació, la durabilitat i les actuacions de manteniment necessàries.
L’última inspecció disponible, realitzada el 4 d’octubre de 2023, confirma que l’estructura es troba en servei i que, fins ara, s’ha comportat de manera satisfactòria. No s’hi han detectat deformacions, vibracions ni esquerdes rellevants, i tant els estreps com la majoria d’elements estructurals presenten un estat visualment correcte. El pont està situat al costat del pont de l'Areny i només hi poden passar vianants. Connecta el carrer del Carme amb el carrer de la Rutlla i el carrer Bisbe Lorenzana.
Punts a corregir
Tot i això, l’informe municipal assenyala alguns punts a corregir, com fissures als recolzaments en zona de compressió, la necessitat de substituir les juntes de dilatació o la manca de drenatge adequat al paviment, que provoca escorrenties al parament inferior del tauler. Els tècnics recomanen instal·lar gàrgoles per evitar aquest problema.
Pel que fa a les baranes d’acer corten i als passamans d’acer inoxidable, es consideren en bon estat general, tot i que es proposa eliminar les herbes que han crescut als extrems. També es suggereix revisar el sistema d’enllumenat, ja que no es disposa d’informació actualitzada sobre el seu funcionament i es detecta manca de neteja a les lluminàries integrades.
El risc d'inundació
Segons dades de l’Agència Catalana de l’Aigua, el cobriment del pont té un grau d’afecció hidràulica Molt Alt i es troba en situació Molt Crítica en relació amb la gestió del risc d’inundació, segons la revisió de juny de 2022 del catàleg de punts singulars estructurals. El cabal de desbordament per sobre de la rasant és de 431 m³/s, un valor que reforça la necessitat d’un control de l’estructura i del seu comportament hidràulic.
La valoració general és que el pont és apte per al servei, però l’Ajuntament considera "necessari" efectuar una inspecció preliminar detallada abans de dos anys. L’estudi que s’encarregarà haurà d’incloure un reportatge fotogràfic, l’aixecament gràfic complet de l’estructura, la determinació de la vida útil dels seus elements, la identificació de punts crítics, les tècniques d’inspecció recomanades i un pla de manteniment amb la freqüència de les actuacions necessàries.
Aquest nou informe permetrà actualitzar la diagnosi del pont més de trenta anys després de la seva construcció i establir les mesures per garantir-ne la seguretat, la funcionalitat i la resposta davant episodis d’avingudes.
