Un incendi crema la rentadora i l'assecadora d’una casa a Girona

No s'han hagut de lamentar ferits

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu.

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu. / Diari de Girona

Eva Batlle

Eva Batlle

Girona

Un incendi ha afectat la rentadora i l'assecadora d’una casa situada al carrer Comanegre de Girona, a la zona de la Creu de Palau.

El succés ha tingut lloc cap a la una del migdia d'aquest dilluns. Els Bombers han activat inicialment cinc dotacions, però finalment n’han treballat dues del parc de Girona.

En arribar, els efectius han trobat que el foc estava concentrat a l’estança on hi havia la rentadora i l'assecadora, que han quedat completament destruïdes. Posteriorment, han extingit les flames i han ventilat la casa.

Segons informen els Bombers, no s’han registrat més danys ni ferits.

