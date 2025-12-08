Un incendi crema la rentadora i l'assecadora d’una casa a Girona
No s'han hagut de lamentar ferits
Un incendi ha afectat la rentadora i l'assecadora d’una casa situada al carrer Comanegre de Girona, a la zona de la Creu de Palau.
El succés ha tingut lloc cap a la una del migdia d'aquest dilluns. Els Bombers han activat inicialment cinc dotacions, però finalment n’han treballat dues del parc de Girona.
En arribar, els efectius han trobat que el foc estava concentrat a l’estança on hi havia la rentadora i l'assecadora, que han quedat completament destruïdes. Posteriorment, han extingit les flames i han ventilat la casa.
Segons informen els Bombers, no s’han registrat més danys ni ferits.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros