Dos intoxicats per monòxid de carboni a Girona per una estufa elèctrica
Els Bombers han actuat per ventilar el pis i evitar més riscos després de detectar la fuita
Dos adults han resultat intoxicats per monòxid de carboni aquest dilluns al barri de Can Gibert del Pla, a Girona, a causa de la mala combustió d’una estufa elèctrica. L’incident s’ha produït cap a tres quarts de quatre en un pis del carrer de Sant Sebastià.
El Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) ha activat els Bombers, que han comprovat que hi havia una fuita de monòxid en un pis. Una dotació ha confirmat que la fuita provenia de l’estufa defectuosa i ha dut a terme tasques de ventilació fins que les lectures de gas han resultat negatives, cap a tres quarts de cinc de la matinada.
El SEM ha atès un home de 26 anys i una dona de 52 anys, que han estat evacuats a l’Hospital Josep Trueta amb una intoxicació lleu per monòxid de carboni.
