L'Ajuntament de Girona ja llueix el pessebre monumental

Titelles i una cercavila amb la Mula Baba i l'exposició de pessebres diorames a la Carbonera completen el cap de setmana

Gent observant el pessebre al portal de l'Ajuntament de Girona.

Gent observant el pessebre al portal de l'Ajuntament de Girona. / Aj. de Girona

L'Associació de Pessebristes de Girona ja instal·lat el pessebre monumental a l'entrada de l'Ajuntament de Girona. La inauguraicó d'aquest pessebre, a banda de l'encesa de la il·luminació nadalenca, marca l'inici de les festes de Nadal. La inauguració es va fer aquest dissabte i va comptar amb una representació de titelles d'Els Pastorets de la Mula Baba i una passejada posterior amb la mateixa Mula Baba des de la plaça del Vi fins a la pujada de Sant Feliu.

A la plaça del Vi, les titelles van jugar amb un dimoni, que va explicar entre pastorets, les llegendes de les mosques de Sant Narcís i la Bruixa de la Catedral, amb desenes de famílies que van poder gaudir de l'espectacle de la panxa de la mula.

Famílies gaudint de les titelles de la panxa de la Mula Baba on s'hi pot veure la bruixa i el dimoni.

Famílies gaudint de les titelles de la panxa de la Mula Baba on s'hi pot veure la bruixa i el dimoni. / Aj. de Girona

Pel que fa al món del pessebrisme, a la sala la Carbonera, fins on va arribar la cercavila, es pot veure, un any més la Mostra de Pessebres i Diorames a la Carbonera i el 77è Concurs de l'Associació de Pessebristes.

A més, aquest Nadal torna el concurs de pessebres que l'Associació de pessebristes de Girona organitza cada any i que arriba a la seva 36a edició. Tal com es va fer l'any passat, enguany la participació en el concurs també serà virtual.

