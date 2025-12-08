L'Ajuntament de Girona ja llueix el pessebre monumental
Titelles i una cercavila amb la Mula Baba i l'exposició de pessebres diorames a la Carbonera completen el cap de setmana
L'Associació de Pessebristes de Girona ja instal·lat el pessebre monumental a l'entrada de l'Ajuntament de Girona. La inauguraicó d'aquest pessebre, a banda de l'encesa de la il·luminació nadalenca, marca l'inici de les festes de Nadal. La inauguració es va fer aquest dissabte i va comptar amb una representació de titelles d'Els Pastorets de la Mula Baba i una passejada posterior amb la mateixa Mula Baba des de la plaça del Vi fins a la pujada de Sant Feliu.
A la plaça del Vi, les titelles van jugar amb un dimoni, que va explicar entre pastorets, les llegendes de les mosques de Sant Narcís i la Bruixa de la Catedral, amb desenes de famílies que van poder gaudir de l'espectacle de la panxa de la mula.
Pel que fa al món del pessebrisme, a la sala la Carbonera, fins on va arribar la cercavila, es pot veure, un any més la Mostra de Pessebres i Diorames a la Carbonera i el 77è Concurs de l'Associació de Pessebristes.
A més, aquest Nadal torna el concurs de pessebres que l'Associació de pessebristes de Girona organitza cada any i que arriba a la seva 36a edició. Tal com es va fer l'any passat, enguany la participació en el concurs també serà virtual.
