El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
Remei Mulleras, modista de professió i pessebrista per vocació, esculpeix amb suro i pedra la Catedral de Girona, la basílica de la Sagrada Família o el monestir de Montserrat, que exhibeix davant de casa seva, a Sant Gregori
La Catedral de Girona, la basílica de la Sagrada Família, el monestir de Montserrat, el temple del Sagrat del Cor del Tibidabo, Sant Climent de Taüll, el monestir de Poblet, el castell de Montsoriu, el pont de Besalú o el pont Eiffel de Girona. Aquests són només alguns dels 230 monuments de Catalunya que Remei Mulleras, modista de professió i pessebrista per vocació, ha esculpit amb les seves pròpies mans a base de suro i pedra per donar forma al pessebre de Can Roseta, ubicat davant de casa seva, en ple bosc a Cartellà (Sant Gregori), que aquesta tarda ha donat el tret de sortida a la seva 26a edició amb un recorregut de 800 metres quadrats i més d'un miler de figures.
Mulleras, que amb 79 anys admet que “encara no m’he pogut jubilar mai”, va començar a esculpir les 37 esglésies de la Vall de Llémena el 1999, un escenari "estimat" que es va convertir en el teló de fons del seu pessebre. Sant Gregori va començar a créixer i, una constructora, li va preguntar si volia la terra que removien les màquines per aixecar els fonaments dels habitatges. No ho va dubtar i, a partir d’aquí, el seu pessebre també va començar a créixer, sumant superfície i, fins i tot, incorporant desnivells. "És cultura, art i tradició en plena natura", defensa. I és que la instal·lació també vol ser un homenatge als "genis de Catalunya", amb la maqueta de la piscina de la casa-museu Dalí de Portlligat, el submarí de Narcís Monturiol, l'hospital de Sant Pau de Lluís Domènech i Montaner o la Casa de la Punxa de Rafael Masó.
Escorces centenàries
La mostra també incorpora 41 representacions d'oficis -des del pagès a l'enginyer passant pel ferrer, el carboner, el rellotger o el metge- "perquè els nens que venen a visitar el pessebre puguin conèixer els oficis"- i 12 escenes de pessebre. Cada any hi afegeix "entre sis i set" peces noves, que fabrica durant l'any: "Can Roseta és patrimoni del suro, algunes escorces tenen més de 100 anys i tot el suro que faig servir el va extreure el meu pare de la nostra surera", explica Mulleras. Perquè els elements siguin més forts i duradors, hi posa porexpan a l'interior. Ara, té davant de casa seva un "jardí d'escultures".
Visitants arribats d'arreu del món
El pessebre de Can Roseta està obert tot l'any (abans d'anar-hi, però, s'ha de demanar cita prèvia) i el preu de l'entrada és la voluntat perquè "fer-lo i mantenir-lo comporta moltes despeses". Des que el seu pessebre va començar a créixer, ja l'han visitat persones d'arreu del món, des d'autocars plens d'alumnes a jubilats, passant per turistes "d'Amèrica, Rússia, Bèlgica, Holanda o França".
Els accessos i la visita estan adaptats per a persones amb mobilitat reduïda i enguany també l'ha adequat perquè les persones invidents puguin gaudir-ne: "Durant el recorregut poden agafar escultures i visualitzar-les amb el tacte, així com també campanars de diferents estils i eines que utilitzo per elaborar les maquetes", explica Mulleras.
"La gent ha de continuar fent el pessebre"
Amb tot, fa una crida a que no es perdin les tradicions: "La gent ha de continuar fent el pessebre i, en gran part, també el faig per reivindicar-ho", assegura.
Subscriu-te per seguir llegint
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Tens entre 23 i 65 anys? Pots demanar aquesta ajuda de 1.595 euros al mes
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Elx-Girona: Una broma de mal gust (3-0)
- Mor Joaquim Casademont, dissenyador i fabricant de cuines estrella Michelin
- Així és la luxosa mansió gironina d'aquesta famosa que es posa a la venda per 850.000 euros