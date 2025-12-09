La denegació de la llicència per fer una sala de festes al pont de la Barca de Girona haurà d'esperar
L'Ajuntament retira el punt de l'ordre del dia del ple municipal, tot i que l'alcalde, Lluc Salellas, confia
L'Ajuntament de Girona, de moment, no suspendrà les tramitacions urbanístiques i llicències a l'àmbit del pont de la Barca. El punt havia d'anar al ple municipal que s'ha fet aquest dimarts a la tarda, però finalment s'ha retirat de l'ordre del dia. L'alcalde, Lluc Salellas, ha apuntat que el punt es deixa "sobre la taula" i confien portar-lo "en altres plens ben aviat". Tot això, perquè hi ha hagut temes jurídics que encara no s'han solucionat.
En aquest punt, s'incloia la denegació de la llicència d'obres per fer una sala de festes i concerts amb una capacitat per a més de 600 persones al costat del pont de la Barca. La denegació de la llicència, així, es farà efectiva un cop s'aprovi el punt en pròxims plens municipals.
El consistori ja va denegar la llicència per fer aquesta discoteca, que s'havia d'anomenar "Alter" i havia de ser una rèplica de la famosa sala barcelonina Razzmatazz. Això va ser a principis de 2024, ja que es va al·leagr que hi havia una persona que viva a l'edifici annexa a la nau on es volia fer la sala de festes i concerts. Segons la normativa municipal, això no permetia fer aquesta mena d'activitats.
Els impulsors de l'equipament, però, van adquirir aquest edifici annexa per enderrocar-lo. Ho van fer l'octubre de l'any passat i un cop realitzades aquestes tasques van tornar a demanar la llicència que, en pròxims plens, s'aprovarà torna a denegar-la.
Modificació del planejament urbanístic
El punt que s'ha retirat de l'ordre del dia del ple d'aquest dimarts proposava aprovar estudiar una "modificació del planejament urbanístic municipal vigent a la zona del Pont de la Barca" perquè s'ha detectat que "'ordenació urbanística vigent en aquesta zona no s'ajusta a les necessitats actuals de la ciutat, especialment pel què fa al disseny de la xarxa viària".
D'aquesta manera, l'objectiu de la modifiació és, per una banda, "estudiar la a millor ordenació en relació a l'estructura viària, el paisatge urbà i la seguretat en la circulació de persones i vehicles". I, per altra banda, "adequar els usos de l'àmbit per evitar conflictes entre les possibles activitats". Tot això deriva a "suspendre les tramitacions urbanístiques de l'àmbit objecte d'estudi", entre d'altres, la de la sala de festes i concerts que estava sobre la taula.
