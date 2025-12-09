Denuncien que l'Ajuntament de Girona ha imposat un "desnonament forçós i sense previ avís" a una família amb menors
El Sindicat d'Habitatge i l'AMPA de l'escola Montjuïc critiquen que el llançament de l'habitatge municipal ubicat al barri de Pedrer es podria produir "en qualsevol moment"
El Sindicat d'Habitatge de Girona i l'AMPA de l'escola Montjuïc han denunciat que l'Ajuntament de Girona ha iniciat el procés per desallotjar una família amb dos menors d'un habitatge municipal ubicat al número 2 de la ronda de Pedret. Els menors tenen cinc mesos i quatre anys, sent aquesta última la que va a classe al centre educatiu.
El sindicat i l'associació escolar, però, asseguren en un comunicat que l'Ajuntament "no ha ofert cap alternativa residencial". També demanen la "suspensió immediata del desnonament", que es podria produir "en qualsevol moment", i "garantir la protecció dels menors".
La portaveu del Sindicat d'Habitatge de Girona, Fàtima Aatar, critica que l'Ajuntament utilitza "mecanismes punitius per donar resposta a la situació que es troba la família en plena emergència residencial". "Lluny de lluitar pel dret a l'habitatge, l'Ajuntament actua com un fons voltor més", etziba.
"Efectes econòmics, penals i psicològics"
Segons expliquen, la família va rebre la sentència condemnatòria el passat 24 de novembre "sense previ avís i sota criteris policials". Afirmen, a més, que el consistori és coneixedor del cas, però que ha "optat per la pitjor via", la de generar "efectes econòmics, penals i psicològics molt perjudicials per a la família".
En aquest sentit, el sindicat alerta que aquesta "manera de fer" de l'Ajuntament s'està "convertit en habitual". Així, proposa "buscar altres vies per gestionar la situació d'emergència que està afectant també la ciutat de Girona".
Aquesta família ja havia estat prèviament desnonada, juntament amb altres famílies, d'un bloc del Barri Vell, atès que la propietat va decidir convertir aquests habitatges en pisos turístics. Ara, i des de finals de 2024, expliquen que han estat fent reunions amb l'Ajuntament per regularitzar la seva situació en aquest pis municipal.
"Frau privat"
El consistori va aprovar en el ple de novembre iniciar els tràmits per desallotjar la família que ocupa el pis municipal i, en aquell moment, va anunciar que intentava treballar per buscar una solució. La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics de l'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, M. Àngels Planas, va recordar que "l'administració no és ràpida" i va explicar que la família "està en llista d'espera amb d'altres que estan en la mateixa situació".
La família, a més, hauria estat víctima d'un "frau privat", va assegurar Planas en el ple de novembre. En aquell moment, també va indicar que "la família serà atesa pels serveis socials per garantir que ningú quedi desemparat".
L'habitatge forma part del programa per atendre persones sense llar i, anteriorment, ja havia estat ocupat durant un període curt de temps. Va ser el novembre quan es van adonar que hi vivia una parella, que ha tingut un nadó recentment, i que s'havia canviat el pany de la porta.
