Girona aprova un pressupost de 2,19 milions per al servei d’aigua en alta de la planta de Montfullà pel 2026
L'Ajuntament desestima un recurs de reposició presentat per Aigua és vida contra l’acord del Ple que va aprovar la primera addenda del conveni de cooperació entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i el mateix consistori
L’Ajuntament de Girona ha del pressupost de referència per al 2026 del conveni de cooperació horitzontal amb el Consorci d’Aigües Costa Brava Girona (CACBGi) per a la prestació conjunta del servei d’abastament d’aigua en alta a través de les instal·lacions de la planta de Montfullà. L’import total previst per a l’any vinent és de 2.197.531,78 euros, sense IVA.
El conveni, aprovat l’abril de 2023 i vigent des de maig del mateix any, estableix un sistema de gestió compartida entre el Consorci i l’Ajuntament de Girona, amb la participació tècnica de la societat pública Cicle de l'Aigua del Ter SA (CATSA). Una Comissió Mixta de Seguiment, integrada per membres de totes dues institucions, és l’encarregada de revisar l’execució del conveni, fer propostes de millora i elaborar anualment el pressupost de referència del servei.
Segons la documentació tramesa pel consistori, CATSA preveu unes despeses d’1.090.244,40 euros per al funcionament del servei durant el 2026. Per la seva banda, el CACBGi estima un cost de 1.107.287,38 euros, corresponent al manteniment ordinari, la gestió de l’ETAP i diverses inversions incloses en el pla d’actuacions per a l’any vinent.
Contenciós administratiu
Al mateix temps, el plenari ha aprovat un recurs de reposició presentat per Aigua és vida contra l’acord del Ple que va aprovar la primera addenda del conveni de cooperació entre el Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i l'Ajuntament. L'entitat al·lega, entre d'altres, falta de transparència o una incompatibilitat amb el procediment judicial en marxa.
La raó és que Aigua és Vida també va presentar un recurs contenciós administratiu als jutjats contra el conveni principal de 2023. Per "prudència" davant aquest contenciós administratiu el PSC s'ha abstingut a la votació.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents