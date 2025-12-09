Girona reactivarà les distincions honorífiques i recuperar el reconeixement institucional a persones i entitats de la ciutat
El PSC presenta una moció amb la proposta, que s'aprova amb l'abstenció de l'equip de govern
Gironà reactivarà el sistema de distincions honorífiques de l’Ajuntament de Girona, aturat des del 2009, amb l’objectiu de tornar a reconèixer públicament la tasca de persones, entitats, col·lectius i iniciatives que contribueixen a fer créixer la ciutat. La proposta, impulsada pel PSC a partir d'una moció, ha estat aprovada en el ple municipal d'aquest dimarts amb l'abstenció de l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) i el vot a favor dels socialistes, PP i Vox.
La iniciativa recorda que el Reglament de Distincions, aprovat el 1995, estableix de manera clara quins honors pot concedir el consistori i amb quins criteris. Tot i això, segons el registre municipal d’honors -no actualitzat des de fa més d’una dècada- Girona no ha atorgat cap distinció des de fa setze anys. El PSC considera que aquesta inactivitat situa Girona “en una situació insòlita” en comparació amb altres capitals de província i municipis catalans que mantenen viu el seu sistema de reconeixements. El regidor Ferran Rafa ha assenyalat que les distincions no són un simple protocol, sinó “un acte de ciutat” que reconeix la feina de qui hi dedica hores, talent i compromís.
L'alcalde, Lluc Salellas, ha apuntat que l'equip de govern ja treballa per "recuperar" aquestes distincions, però també ha reconegut que hi ha "moltes prioritats" i que "aquesta no és la primera". En tot cas, el tema "està sobre la taula" i espera que el 2026 es puguin anunciar "avenços".
