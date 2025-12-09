Girona recupera la titularitat d'un edifici a mig fer a la plaça Leonor Joher per fer mínim dotze pisos per a gent gran
L'Ajuntament ha de retornar 250.000 euros a la societat municipal
L'Ajuntament de Girona recupera la titularitat d'un edifici a mig fer a la plaça Leonor Joher, al barri de Santa Eugènia, amb la finalitat de convertir-lo en mínim dotze pisos destinats a gent gran. El ple ha donat llum verda per unanimitat a l'acord de reversió de la finca de 323,56 metres quadrats i de l'estructura aixecada que es van cedir l'any 2007 a la societat Vivendes de Girona amb l'objectiu de fer la construcció. Per recuperar la titularitat, el consistori haurà de retornar 250.000 euros de contraprestació a l'empresa. La regidora de Contractació, Maria Àngels Planas, ha remarcat que disset anys després "només hi ha una estructura de formigó i no s'han construït els habitatges" i, per això, han acordat resoldre el contracte.
L'edifici a mig construir està ubicat a l'espai que antigament ocupava el mercat cobert de Santa Eugènia que es va enderrocar. En aquesta parcel·la s'hi van aixecar un centre de dia i la plaça Leonor Joher i l'Ajuntament va signar a finals del 2007 una cessió modal amb la societat municipal Vivendes de Girona per construir-hi, en un lateral, un edifici d'habitatge protegit.
Aleshores, però, la esclatar la bombollar immobiliària, hi va haver la crisi econòmica i a això s'hi van sumar uns litigis per la via judicial per les expropiacions del mercat. Tot plegat, va fer que les obres quedessin aturades indefinidament. Al ple, la regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics, Maria Àngels Planas, ha concretat que "transcorregut un temps de disset anys, només hi ha una estructura de formigó" i no s'han aixecat els habitatges previstos.
Per això, l'equip de govern ha portat a aprovació del ple l'extinció del contracte. L'acord, aprovat per unanimitat, preveu la reversió a l'Ajuntament de la titularitat de la finca, que és de 323,56 metres quadrats, i de l'estructura existent perquè la societat municipal no les ha destinades "a la finalitat que consten en la cessió". Per la seva banda, el consistori haurà de restituir 250.000 a Vivendes de Girona: "Són uns diners que primer va rebre l'ajuntament, no és que els haguem de pagar".
Un cop recuperada la propietat, l'equip de govern preveu tirar endavant la tramitació urbanística pendent per acabar convertint l'esquelet de formigó en mínim dotze pisos dotacionals, segurament destinats a gent gran. De fet, és un dels solars que l'Ajuntament vol posar a disposició a la Generalitat i estan en converses per trobar la fórmula perquè la promoció acabi sent una realitat.
Vuit dies per marxar
El ple també ha donat llum verda a una proposta entrada per via urgent i que fa referència a un habitatge municipal al carrer Agudes que actualment està ocupat. El juliol passat hi havia previst el desallotjament però una concentració d'una setantena de persones ho va impedir. Els manifestants volien evitar que la dona que hi viu amb els seus fills entregués les claus al consistori.
Després d'estudiar les al·legacions presentades, l'Ajuntament ha desestimat els arguments, resol que "no hi ha situació de desemparament" i dona vuit dies a la dona per marxar voluntàriament. En cas de no complir-ho, executaran "forçosament" el desnonament administratiu. Aquest punt també ha rebut el suport unànime dels regidors del ple.
Distincions honorífiques
El ple també ha aprovat una moció presentada pel grup del PSC que insta a recuperar i "actualitzar" les distincions honorífiques a persones o entitats mereixedores d'un reconeixement per part de la ciutat. El text ha tirat endavant gràcies a l'abstenció de l'equip de govern. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha precisat que ja treballaven en aquesta línia i, per aquest motiu, han facilitat que l'aprovació de la moció.
Segons el text, Girona no concedeix distincions municipals des de l'any 2009 i la proposta passa per "actualitzar el catàleg de distintius honorífics per adaptar-lo a la Girona actual" i treballar per reprendre la concessió anual o biennal de distincions "abans d'acabar el 2026".
