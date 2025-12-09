El Govern aprova un ajut d'1,3 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica de la planta de valorització de Campdorà
La injecció econòmica servirà per cobrir les actuacions sobrevingudes i no previstes que s'han hagut d'executar
El Govern ha aprovat un ajut d'1,3 milions d'euros per millorar l'eficiència energètica de la nova planta de valorització energètica (PVE) del barri de Campdorà de Girona. Després de la remodelació, s'han hagut d'executar una sèrie d'actuacions sobrevingudes i no previstes en el projecte inicial, que eren necessàries per rebre l'autorització ambiental i posar-la en marxa. Entre altres treballs, s'han substituït alguns equips i elements com els assecadors d'aire comprimit, s'ha millorat la sala de compressors, s'han adequat els vials d'accés i s'han implementat mesures de protecció acústica per reduir el seu impacte sonor. L'objectiu és "millorar la planta i garantir la seva operativitat un cop superi el període de posada en marxa".
La nova planta de valorització energètica (PVE) del barri de Campdorà de Girona va entrar en funcionament al mes de juny, després de set anys aturada per fer-ne una reforma integral. El Govern ha assenyalat que s'han hagut d'executar un conjunt d'actuacions sobrevingudes i no previstes en el projecte aprovat inicialment, per tal de rebre l'autorització ambiental i poder-la posar en marxa.
Així, l'ajut complementari d'1,3 milionsque s'ha aprovat aquest dimarts al Consell Executiu ha servit per dur a terme diverses millores. D'una banda, s'han substituït equips i elements existents com compressors, assecadors d'aire comprimit, el dipòsit d'urea o calorífuga de canonades.
També s'han inclòs mesures de protecció acústica per reduir l'impacte observat durant les proves d'arrencada de la planta, per tal de complir la normativa sobre contaminació acústica. S'han inclòs els informes de diagnosi i implementació de mesures, així com la instal·lació de pantalles acústiques.
Així mateix, s'ha millorat la sala de compressors, s'han adaptat i renovat alguns equips, i s'han dut a terme obres d'adequació d'espais, monitoratge ambiental o gestió de residus i vigilància. Una altra actuació s'ha centrat a restaurar i adequar els vials d'accés i les zones de circulació interna, que van quedar afectats a conseqüència de les obres de remodelació.
També s'ha inclòs un sistema de mostreig de dioxines i furans, i s'han dut a terme les adaptacions necessàries per a la seva instal·lació i integració en la planta. Per últim, el Govern ha indicat que la complexitat tècnica del procés d'arrencada, el retard en la finalització d'algunes instal·lacions clau i la necessitat de garantir una posada en marxa segura i controlada, han comportat un "increment important" en el consum previst de combustible, electricitat i aigua desmineralitzada.
Tot plegat, segons la Generalitat, "contribuirà a la millora d'aquesta planta, per tal de garantir la seva operativitat un cop superi el període de posada en marxa".
