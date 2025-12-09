Imprudència a Girona: Un "influencer" intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
El contingut s'hauria gravat abans de mitjanit, ja que la instal·lació té els llums encesos
Un creador de contingut, amb una mica més de 5.000 seguidors a TikTok, ha penjat aquest dilluns un vídeo on s'enfila a l'arbre de Nadal instal·lat a plaça Catalunya de Girona. Amb poques hores, ha superat les 27.000 reproduccions, ha aconseguit més de 1.300 m'agrada i l'han compartit més de 800 persones. En el vídeo, que dura mig minut, es pot veure com, de forma imprudent, s'enfila l'arbre il·luminat fins passat la meitat de la instal·lació.
El contingut s'hauria gravat entre abans de mitjanit, ja que les llums de Nadal a la ciutat obren des de tres quarts de sis de la tarda fins a dos quarts d'onze de la nit els dies laborables. Els dies festius s'allarga l'encesa fins a les dotze de la nit. "Tinc vertigen", diu ja al final de la gravació.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents