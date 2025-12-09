Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Josep Calbó prendrà possessió com a rector de la Universitat de Girona el dia 18

Es farà una cerimònia a les dotze del migdia a l’Aula Magna Modest Prats, al Campus Barri Vell

Josep Calbó, en una imatge recent.

Josep Calbó, en una imatge recent. / Aniol Resclosa

Redacció

Girona

El catedràtic de Física i rector electe de la Universitat de Girona (UdG), Josep Calbó, prendrà possessió del càrrec el 18 de desembre en una cerimònia que tindrà lloc a les dotze del migdia a l’Aula Magna Modest Prats, al Campus Barri Vell. L’acte, en el qual també prendran possessió els membres de l’Equip de Govern, serà obert al públic i comptarà amb la presència de la consellera de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya, Núria Montserrat.

L’Equip de Govern que prendrà possessió del càrrec el componen, a part de Calbó, Susanna Oromí, com a secretària general; Jaume Ametller, com a vicerector de Docència i Ordenació Acadèmica; Dolors Berga, com a vicerectora de Recerca i Transferència; Ignasi Rodríguez-Roda, com a vicerector d’Impacte al Territori i Ambientalització; Sandra Gelabert, com a vicerectora de Benestar, Inclusió i Gènere; Esther Barrabés, com a vicerectora de Personal i Planificació Acadèmica; Josep Vila, com a vicerector d’Internacionalització; Robert Martí, com a vicerector d’Estudiantat; Sílvia Espinosa, com a vicerectora de Comunicació; Albert Navarro, com a vicerector d’Economia i Transformació Digital, i Anna Ribas, com a gerenta.

Calbó, que serà rector durant els propers sis anys, va rebre el 57,04% dels vots ponderats en les eleccions del passat 27 de novembre. La participació es va situar en el 20,41% amb un total de 3.189 vots emesos.

Sobre Josep Calbó

Josep Calbó i Angrill (Barcelona, 1965) és llicenciat en Física per la UB i doctor en Ciències per la UPC. Va fer una estada postdoctoral al MIT (EUA) i ha realitzat altres estades a centres de recerca dels EUA, Austràlia, Nova Zelanda i Rússia. Actualment és catedràtic al Departament de Física de la Universitat de Girona.

Amb més de 25 anys d’experiència docent, ha impartit assignatures de Física, Meteorologia i Climatologia, i cursos de postgrau en Canvi climàtic i global i Energies renovables, entre d’altres. Ha estat director de l'Institut de Medi Ambient de la UdG i ha coordinat programes de doctorat i màster en aquest àmbit. Forma part del Grup de Física Ambiental, amb recerca centrada en la interacció entre radiació, núvols i aerosols, i el canvi climàtic. Ha participat en prop de vint projectes i n’ha liderat deu. Ha publicat més de 60 articles científics i 20 capítols de llibre. Ha presentat més de 120 comunicacions a congressos internacionals i ha dirigit vuit tesis doctorals.

Ha ocupat el càrrecs de vicerector de Recerca i Transferència del Coneixement (2008-2013), i el de vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització (2018-2025). Presideix el Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya i és membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans.

TEMES

 

TEMES

