L'enderroc de l'edifici de Tomàs Mieres de Girona començarà el dia 15
Ja es disposa de tots els permisos per tirar a terra l'immoble degradat que va ser desallotjat fa un mes
L'enderroc de l'edifici degradat del carrer Tomàs Mieres de Girona començarà, finalment, dilluns vinent. Així ho ha informat l'Ajuntament de Girona. Ja es disposa de tots els permisos pertinents. També el darrer, d'Adif, que és el quedava pendent i era necessari per la proximitat amb les vies del tren i el viaducte. Inicialment s'havia anunciat que l'enderroc es faria a inicis d'aquest mes, però al final serà a partir del dia 15. L'Ajuntament i la propietat ja han enllestit tots els serrells per poder procedir a tirar a terra aquest edifici que havia estat ocupat i que la mateixa policia havia identificat com a conflictiu i havia estat motiu de múltiples queixes veïnals. El 6 d'octubre es va desallotjar l'immoble amb la presència de la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra. El motiu esgrimit va ser el mal estat de la finca. Fins i tot tècnics municipals van revisar l'estat de l'immoble i van alertar de la seva degradació.
Des del desallotjament, la finca té tapiades totes les obertures de la part baixa i està encerclada per tanques per impedir el pas de persones i evitar que possibles despreniments de la façana puguin fer mal algun vianant o vehicle. Els propietaris assumiran el cost de la demolició.
Els darrers mesos hi havia hagut moltes queixes veïnals vinculades a aquest edifici en relació amb problemes d’inseguretat, sorolls i baralles. Es va arribar a muntar un dispositiu policial especial a la zona amb presència permanent d'agents amb uniforme i de paisà. També es van retirar els bancs de l'entorn per evitar acumulacions de persones. El dia del desallotjament, hi vivien unes 25 persones.
Per què es van abandonar?
L'edifici es va abandonar fa uns anys després que el Pla General que es va aprovar el 2002 dibuixés una franja de protecció a l'entorn de les vies del tren i considerés que diferents construccions i habitatges d’anar a terra. Per aquest motiu, van quedar deshabitats i, poc a poc es van anar degradant. Els locals comercials als baixos també van abaixar les persianes. A l'immoble de Tomàs Mieres hi havia una botiga d’objectes de decoració i d’interiorisme. Temps després hi van entrar ocupes.
