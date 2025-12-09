Nou intent per desallotjar una família d'un pis municipal ocupat a Girona
A l'estiu es va ajornar el llançament perquè hi havia un centenar de persones concentrades, i ara l'Ajuntament ho ha aprovat de nou
L'Ajuntament de Girona desallotjarà una família que ocupa un habitatge de protecció oficial ubicat al número 69 del carrer de les Agudes, al barri de Can Gibert del Pla, del qual es va ajornar el llançament el passat mes de juliol. El consistori ha aprovat per unanimitat el procediment, en un punt que ha entrat per urgència, en el ple municipal que s'ha celebrat aquest dimarts a tarda.
L'origen del procés es remunta a l'abril d'aquest any, quan el plenari ja va decidir incoar un expedient de desnonament administratiu. L'Ajuntament assegurava que no complia amb una sèrie de criteris. Entre d'altres, que no pagava el lloguer des de fa set anys i que tenia un deute de més de 18.000 euros, o que tenia constància que feia temps que no vivia a l'habitatge, i va permetre l'empadronament d'altres persones. La família va presentar al·legacions, que van quedar totes desestimades.
De fet, hi havia un ordre d'execució previst pel 21 de juliol, però la Policia Municipal va fer constar hi havia una concentració d'un centenar de persones que bloquejaven l'entrada. Per aquest motiu, es va tornar a citar la família per veure si donava consentiment per entrar al domicili el 5 de setembre, i s'hi va negar.
"Sí que hi viu"
Ara, s'ha tornat a aprovar el desnonament administratiu, al mateix temps que se li dona vuit dies perquè es faci un "desallotjament voluntari". En cas contrari, "s'executarà forçosament".
Quan es va comunicar l'ordre de desallotjament pel 21 de juliol, el Sindicat d'Habitatge de Girona, per exemple, va afirmar que la família "sí que viu" en aquest habitatge del carrer de les Agudes. També va criticar l'Ajuntament per "executar un desnonament amb un procés irregular, basat en fal·làcies, i intentar negar l'activitat sindical que portem a terme".
Un altre llançament
En paral·lel, el plenari també ha aprovat incoar un expedient per recuperar un altre habitatge, en aquest cas ubicat al número 26 del carrer Mare de Déu dels Àngels, al barri de Sant Narcís, i que també forma part del parc públic municipal. La regidora de Contractació, Patrimoni i Serveis Informàtics de l'Àrea de Promoció Econòmica i Serveis Jurídics, M. Àngels Planas, ha explicat que en aquest immoble s'hi havien de fer obres, però va "sorgir la necessitat immediata d'allotjar una família que ho necessitava de forma temporal".
En tot cas, un cop recuperat l'immoble la Policia Municipal va "comprovar que estava ocupat" i va "identificar les persones". És per això que s'ha incoat l'expedient, perquè "hi ha una llista d'espera que va per ordre i correspon a les persones que ho fan de forma correcta", ha remarcat Planas.
