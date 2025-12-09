Òmnium i l'Ajuntament de Girona s'alien perquè el 2026 no hi hagi llistes d'espera als cursos de català del Consorci
Reclamen a la Generalitat fer un esforç perquè a l'última convocatòria una de cada deu persones n'han quedat fora
Òmnium Cultural i l'Ajuntament de Girona han acordat anar a l'una per aconseguir que el 2026 a la ciutat no hi hagi llistes d'espera als cursos de català reglats que ofereix el Consorci per a la Normalització Lingüística (CNPL). El president d'Òmnium, Xavier Antich, ha lamentat que en l'última convocatòria "una de cada deu persones s'han quedat sense plaça" i que, per tant, allò que cal és "incrementar l'oferta". Per això, des de l'entitat i el consistori demanen a la Generalitat que faci un esforç per augmentar les places. L'alcalde, Lluc Salellas, ha recordat que anualment l'ajuntament destina més de 90.000 euros al Consorci i ha destacat que, en paral·lel, des de la regidoria se centren a impulsar "l'ús social" de la llengua".
La reunió d'aquest matí ha obert la ronda de trobades que Òmnium farà amb els alcaldes per parlar sobre mesures concretes de suport i defensa del català als municipis. Antich ha subratllat que, "per abordar la situació de descens de l'ús social de la llengua" han escollit precisament Girona perquè a la ciutat ja hi ha "consciència del problema" i, de fet, des del consistori en aquests darrers anys "ja s'han engegat mesures determinades" en la línia del què defensa l'entitat.
Xavier Antich ha subratllat que "la gran ambició que s'ha de plantejar el país és garantir l'accés universal al coneixement del català". I ha lamentat que, "malauradament", tot i créixer en nous parlants, aquest objectiu encara no s'ha assolit.
Per posar-ne un exemple, el president d'Òmnium s'ha remès als cursos reglats que català que s'ofereixen des del CPNL i ha dit que, a Girona, en la darrera convocatòria "una de cada deu persones es van quedar sense plaça". "Per tant, la demanda hi és i ara, allò que cal, és millorar l'oferta", ha subratllat Antich.
Per això, durant la trobada amb Lluc Salellas, on també hi ha assistit la regidora de Llengua Catalana, l'entitat i el consistori han acordat treballar junts per aconseguir "que al 2026 Girona sigui la primera capital del país sense llistes d'espera per als cursos de català". "Creiem que la ciutat ha de ser un dels motors per revertir la situació d'emergència lingüística que vivim", ha afirmat Antich.
El president d'Òmnium Cultural, a més, també ha remarcat la tasca que s'està fent des de la regidoria de Llengua Catalana, amb campanyes per impulsar l'ús social de la llengua en àmbits tan diversos com el comerç o l'esport. "Aquesta és la línia adequada, perquè fer arribar el català a tothom és un repte de país", ha subratllat Antich.
"Fer-ho possible"
L'alcalde de Girona ha recordat que, des d'un primer moment, el govern a tres que encapçala va tenir clar que "les polítiques públiques a favor del català eren un pilar important" de l'acció política. Salellas ha recordat que, entre d'altres, el consistori ha introduït clàusules lingüístiques als contractes i ha subratllat les diferents accions per impulsar el català, "no només en l'àmbit formatiu sinó també, i sobretot, en aquell social i cultural".
Per això, l'alcalde ha dit que entomen "amb ganes i il·lusió" el repte de convertir-se "en la primera ciutat sense llistes d'espera als cursos de català" i ha demanat a la Generalitat que "ajudi a fer possible aquesta voluntat". Salellas ha recordat que anualment el consistori fa una aportació de més de 90.000 euros al CPNL i ha reclamat a la Conselleria fer un esforç per incrementar places i que no hi hagi llistes d'espera. "Entenem que aquesta és una bona aportació per garantir aquests cursos a escala de ciutat", ha afirmat l'alcalde de Girona.
En paral·lel a l'oferta reglada, Salellas ha subratllat que, des de l'ajuntament i les entitats, seguiran treballant per impulsar l'ús social del català a la ciutat. "Farem feina des de la informalitat, perquè la gent pugui anar aprenent la llengua en àmbits tan diversos de la seva vida com el comerç, l'esport, la cultura, l'educació, el monitoratge, les activitats extraescolars o el lleure", ha afirmat l'alcalde.
Per la seva banda, la regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme, ha recordat que el famós 'Girona rai' ja s'ha acabat "perquè és evident que el retrocés del català també ens afecta". Per això, Riquelme ha subratllat que des del consistori s'està treballant per frenar-lo, però ha demanat que des del Departament de Política Lingüística es faci "un pas endavant" per incrementar l'oferta formativa. "És un repte que compartim amb Òmnium i, per tant, nosaltres hi posarem tots els esforços perquè això sigui possible", ha subratllat Núria Riquelme.
En aquest sentit, Xavier Antich ha recordat que, arreu de Catalunya, l'actual oferta de cursos "tant formals com informals" que s'ofereixen des del Consorci "està desfasada". "Actualment hi ha unes 120.000 places per any, quan la demanda està molt per sobre, i caldria arribar a les 200.000", ha conclòs el president d'Òmnium Cultural.
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- «Em considero absolutament una pagesa, i a molta honra»
- Dins d’una batuda de caça a Cassà de la Selva: «Les multes per saltar-se la prohibició d’entrar-hi són de 1.000 a 3.000 euros»
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- Localitzen de matinada un jove senderista que s’havia perdut a la Coma de Vaca, a Queralbs
- Un home queda atrapat a la paret del castell d'Hostalric i el rescaten els Bombers
- Entren a robar en una casa de Girona, agredeixen i immobilitzen un dels residents