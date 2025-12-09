Talen el plàtan de la Devesa que amenaçava de caure sobre la Rosaleda
Els troncs dels arbres caiguts i de l'exemplar retirat es reutilitzaran per fer bancs i altres elements urbans
Una empresa especialitzada ha talat recentment, amb el vistiplau de l'Ajuntament de Girona, el plàtan del parc de la Devesa que amenaçava de caure a sobre de la Rosaleda i el local de l'Associació de Veïns de la Devesa-Güell. Aquest arbre estava molt torçat i, després d'analitzar l'exemplar, es va decidir talar-lo per evitar riscos. Estava situat a uns cinc metres del plàtan que va caure fa unes setmanes. En aquest cas, l'arbre va acabar caient a l'interior dels jardins de la Devesa i fregant l'edifici de la Rosaleda i va trencar una branca de grans dimensions dels jardins.
Tant l'arbre que s'ha talat ara com el que va caure el 8 de novembre estaven a tocar del canal que encercla els jardins de la Devesa i feien quasi quaranta metres d'alçada. Segons l'Ajuntament, la decisió de talar aquest arbre es deu al fet que "presentava un estat similar al que va caure amb una crescuda de les arrels cap al canal de reg i danys causats per l’estrès hídric patit durant la sequera extrema".
Tot plegat després que el passat mes de juny ja s'havia ensorrat un altre gran plàtan a pocs metres d'on s'ha actuat ara. Aquell estava situat a davant dels lavabos públics que hi ha en un dels laterals dels jardins. També, doncs, a tocar del canal perimetral. Aquell exemplar feia uns cinquanta metres i també va acabar caient a l'interior dels jardins. Aquestes caigudes no han provocat cap dany a cap persona i en els dos casos, s'han produït de nit.
Anàlisis exhaustiu
En tot aquest entorn hi ha altres arbres torçats. Fa unes setmanes, després de la caiguda del darrer arbre es va anunciar un estudi a fons de tot l'arbrat. Són uns 2.500 plàtans. El regidor d'Acció Climàtica, Sergi Cot, va indicar que se seria "valent" i alia prendre accions dràstiques com ara la tala de desenes d'arbres, en cas que estiguin afectats. El mes de juliol d'aquest any, es va tornar a omplir d'aigua el canal perimetral dels jardins de la Devesa després de dos anys i mig amb restriccions.
La fusta dels exemplars retirats s'utilitzarà per a fer mobiliari urbà per al projecte La Vora. Per exemple, es poden acabar convertint en bancs o altres elements ornamentals o de servei públic. El regidor va informar, fa uns dies, que potser també hi posaven cartells informatius per explicar els motius pels quals va caure i en què s'ha reutilitzat.
Ara mateix, els troncs estan apilonats en un racó del parc, a prop de la sortida d'emergència del Tren d'alta Velocitat (TAV) i de la passera de Fontajau que permet travessar el riu Ter.
Altres precedents
En els darrers anys han caigut altres exemplars. El març de l'any 2008 possiblement per la presència d'un fong. El novembre de l'any 2013 va caure un arbre d'uns 45 metres d'alçada, i que tenia uns 150 anys. Va caure en un passeig pavimentat molt concorregut a les dotze del migdia, però sense fer mal a ningú. aleshores es va parlar del fong conegut com a ganoderma. Finalment, el maig de 2018, un plàtan d'uns seixanta metres d'alçada i de 170 anys va caure a les nou del matí a la plaça de les Botxes.
