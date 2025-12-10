Cartells contra els orins de gos al Barri Vell de Girona
S'hi pot llegir: "No pipí dogs respecte"
Entre el pont de Pedra de Girona i la plaça del Vi han aparegut diversos cartells escrits a mà i on s'hi barregen diversos idiomes per demana als propietaris de gossos que no deixin que l'animal faci les seves necessitats a la zona. Els cartells estan col·locats en diferents pilones de disseny que hi ha en un lateral just abans d'accedir a la plaça del Vi, al Barri Vell. S'hi pot llegir: "No pipí dogs respecte". En aquest espai hi ha diverses botigues i establiments de restauració.
