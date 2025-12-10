Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Cartells contra els orins de gos al Barri Vell de Girona

S'hi pot llegir: "No pipí dogs respecte"

Un dels cartells on es demana als propietaris de gossos que no deixin orinar els animals.

Un dels cartells on es demana als propietaris de gossos que no deixin orinar els animals. / Tapi Carreras

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Entre el pont de Pedra de Girona i la plaça del Vi han aparegut diversos cartells escrits a mà i on s'hi barregen diversos idiomes per demana als propietaris de gossos que no deixin que l'animal faci les seves necessitats a la zona. Els cartells estan col·locats en diferents pilones de disseny que hi ha en un lateral just abans d'accedir a la plaça del Vi, al Barri Vell. S'hi pot llegir: "No pipí dogs respecte". En aquest espai hi ha diverses botigues i establiments de restauració.

TEMES

