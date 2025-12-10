Cassà reparteix el disc horari obligatori per a les zones de càrrega i descàrrega
Transportistes i comerciants poden sol·licitar el rellotge de control horari d’estacionament
El control horari a les zones de càrrega i descàrrega entrarà en funcionament el 12 de gener de 2026
L’Ajuntament de Cassà de la Selva ha posat en marxa el procés de distribució del disc horari que regularà l’estacionament a les zones de càrrega i descàrrega del municipi. Els transportistes i comerciants poden iniciar els tràmits per obtenir el rellotge de control horari, que serà necessari per fer un ús correcte d’aquests espais reservats. L’objectiu d’aquesta mesura és garantir una rotació adequada i assegurar que les zones de càrrega i descàrrega s’utilitzen exclusivament per a les tasques logístiques de distribució de mercaderies.
Per obtenir el disc horari, els interessats que compleixin els requisits establerts hauran de presentar una instància a l’Ajuntament, ja sigui presencialment o mitjançant la tramitació en línia, juntament amb la documentació requerida (informació sobre els requisits i documentació a adjuntar a cassa.cat/tràmits). Un cop l’autorització sigui validada, la persona sol·licitant rebrà l’avís per recollir el disc a les dependències de la Policia Local.
Gratuït i obligatori
Aquest disc horari es lliura de manera gratuïta i és d’ús obligatori per a tots els vehicles comercials, industrials o mixtos que utilitzin les zones de càrrega i descàrrega.
El sistema de control horari entrarà en funcionament el 12 de gener de 2026, moment a partir del qual la Policia Local regularà el correcte ús d'aquestes zones. A partir d’aquesta data, es podrà sancionar als vehicles que hagin estacionat en les zones reservades de càrrega i descàrrega sense disc horari, i també a qui l'ajusti de forma incorrecta, excedeixi el temps d'estacionament, o no estigui realitzant les tasques de càrrega i descàrrega; així com els vehicles que no tenen permès estacionar en aquests espais.
Les zones de càrrega i descàrrega únicament poden utilitzar-se en l'horari establert i exclusivament per vehicles industrials, comercials o mixtos adaptables, segons classificació en el permís de circulació i que, no sent turismes, estiguin autoritzats al transport de mercaderies. Els vehicles autoritzats només podran ocupar les zones reservades per a càrrega i descàrrega mentre s'estiguin fent aquestes tasques i no hi podran romandre per temps superior a l'autoritzat, sent el límit de temps autoritzat per a cada operació, amb caràcter general, de 30 minuts, excepte senyalització expressa.
- El pessebre gironí amb un recorregut de 800 metres quadrats, més d’un miler de figures i maquetes de 230 monuments de Catalunya
- L'OCU i els dermatòlegs sobre la Nivea de la llauna blava
- Un extreballador d’Hisenda adverteix: “Si fas això, t’investigaran al 100%”
- Imprudència a Girona: Un 'influencer' intenta pujar a l'arbre de Nadal de la Plaça Catalunya
- Hi ha gent que està descobrint que tenia una fortuna a casa sense saber-ho: Revisa si tens un d'aquests objectes
- Tres menors exhibeixen una pistola d’airsoft en un centre comercial de Salt, s'encaren amb els vigilants de seguretat i els fereixen
- Catalunya declara l’emergència per la pesta porcina africana
- L’ascens de Kave Home: multiplica per 150 la facturació i se situa entre les empreses que més creixen d'Europa