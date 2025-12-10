Els arquitectes tècnics volen despertar la vocació dels oficis vinculats a la construcció amb el patrimoni de Girona
Fem de Mestre d'Obres treballarà edificis com la Punxa o la Farinera i ponts de diferents èpoques
El Col·legi d'Arquitectes Tècnics de Girona vol despertar la vocació de joves en els oficis vinculats a la construcció a partir d'un projecte educatiu que difon el patrimoni de Girona. La intenció és que els estudiants de secundària coneguin la feina d'un fuster, un ceramista, un arquitecte tècnic o un arquitecte estudiant els edificis de la Punxa o la Farinera. La iniciativa es diu Fem de Mestre d'Obres i és un recurs obert i disponible a tots els centres, que es pot adaptar fàcilment. El col·legi ha fet un segon volum dedicat a ponts de Girona, com ara el de Pedra o de les Peixateries Velles i d'altres èpoques més modernes que permet estudiar materials i tècniques de construcció diferents.
El projecte 'Fem de mestres d'obres' està impulsat pel Col·legi d'Arquitectura Tècnica de Girona i compta amb la col·laboració del Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya a Girona i altres col·lectius i entitats que s'han afegit a la iniciativa. La idea és que a través de dos recursos educatius publicats, els estudiants de secundària puguin descobrir tots els oficis que hi ha vinculats al món de la construcció i també despertar la vocació dels joves per aprendre aquests oficis.
Des del col·legi d'arquitectes tècnics asseguren que hi ha una mancança de personal molt gran en el seu sector i de fet, la majoria d'estudiants ja surten amb feina quan acaben la carrera. A més, altres oficis com el de fuster o forjador també estan molt sol·licitats. Per aquest motiu, volen que els joves entenguin quines són les feines que hi ha al darrere d'una construcció per tal que a l'hora de prendre la decisió del seu recorregut professional puguin fer-ho "amb coneixement de causa", assegura el president del col·legi, Antoni Bramon.
Per fer-ho el primer dels recursos educatius que ofereixen a instituts i centres de secundària es basa en les obres arquitectòniques que va fer Rafael Masó, com ara la Punxa o la Farinera. De fet, el recurs preveu una visita als dos edificis. Per conèixer aquest patrimoni gironí, els estudiants treballaran els materials que componen les edificacions i l'objectiu és que hi hagi un grup d'alumnes que es converteixi en un expert de cada un dels edificis que s'estudien per després poder-lo explicar als seus companys. "Volem que ells mateixos puguin fer de mestres d'obres, que són els orígens de l'arquitectura tècnica", explicava una de les membres de la junta del col·legi professional gironí, Sílvia Planella.
En un segon recurs que han elaborat des del projecte, es treballen els ponts que hi ha a Girona. En aquest recurs es permet treballar aspectes d'història de l'art, de geografia o d'història, a part de parlar de materials i diferents tècniques de construcció. De fet, es treballen estructures d'èpoques diferents com ara el pont de Pedra, el de l'Areny, el d'en Gómez o el de l'Aurora. Això permet que els estudiants puguin adquirir un coneixement més profund de les tècniques de construcció i després comparteixin el coneixement sobre el pont que han estudiat amb la resta del grup.
Planella ha remarcat que els recursos són oberts a tothom i també anima que famílies i grups de lleure puguin fer servir aquests documents i els adaptin a totes les seves necessitats. El projecte 'Fem de mestres d'obres' ha guanyat una beca convocada per l'Ajuntament de Girona dedicada a projectes educatius que els ha permès tirar-lo endavant i ara comencen a difondre'l a tots els centres de secundària de la demarcació de Girona.
