Els Comuns demanen al Govern una atenció específica per als centres educatius de Salt
La presidenta del grup parlamentari, Jéssica Albiach, ha registrat preguntes escrites per saber si la Generalitat preveu un model propi i estable de dotació de recursos socioeducatius
La presidenta del Grup Parlamentari Comuns, Jéssica Albiach, ha registrat al Parlament preguntes escrites sobre la necessitat que els centres educatius de Salt tinguin una atenció específica per part de la Generalitat. Tot això, davant "una realitat social i educativa que requereix una resposta institucional a l’alçada". Les protestes recents del professorat de l’Institut Vallvera han tornat a posar sobre la taula la manca de recursos específics a un municipi on tots els centres educatius estan catalogats de màxima complexitat.
Des de Comuns consideren que no és just ni comprensible aplicar els mateixos criteris a Salt que a municipis que no tenen aquesta complexitat, ni supeditar figures essencials com orientadores o educadores socials a convocatòries puntuals o mecanismes de finançament inestables. Aquests perfils no poden ser considerats un reforç ocasional. Circumstàncies com la pobresa, les desigualtats o les dificultats d’accés a un habitatge incideixen en el dia a dia de la comunitat educativa i sense una dotació ajustada i estable, el sistema educatiu no pot garantir plenament els drets fonamentals de l’alumnat.
Albiach ha preguntat al Govern quines mesures específiques pensa adoptar per garantir una resposta educativa singular als centres de Salt, i si preveu un model propi i estable de dotació de recursos humans socioeducatius al municipi. També volen saber els Comuns si el Govern ha valorat articular una estratègia interdepartamental per definir i assegurar la dotació estable dels professionals essencials en els centres de Salt.
